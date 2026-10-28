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Tempel und Brücke in Yunnan

Yunnan begeistert mit spektakulären Berglandschaften, histori- schen Städten und fernöstlichem Charme (c) Adobe Stock

Leserreisen

Vom Himalaya bis zum Mekong

Wann?

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Auf dieser Reise entdecken Sie eine der faszinierendsten und facettenreichsten Regionen Asiens.

Preis

  • 1. bis 17. 3. 2027 (mit Mag. Gerhard Somlitsch) um 3950 Euro
  • 10. bis 26. 11. 2027 (mit Mag. Christian Schatz) um 4150 Euro
  • Einzelzimmerzuschlag: 490 Euro

Highlights

  • Faszinierende Rundreise durch Yunnan (China) und Laos
  • Besuch des sagenumwobenen Shangri-La und der beeindruckenden Yangtse-Schlucht
  • Entdeckung der historischen Städte Lijiang und Dali sowie der Millionenmetropole Kunming
  • Einblicke in die Kultur und Traditionen zahlreicher ethnischer Minderheiten
  • Beeindruckende Kalksteinformationen im Shilin-Nationalpark
  • Spektakuläre Naturlandschaften entlang des Mekong und die Kegelkarstberge von Vang Vieng
  • Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug von China nach Luang Prabang in Laos
  • Erkundung von Laos mit seinen einzigartigen Tempelanlagen, seiner tief verwurzelten Religiosität und unberührten Natur

Angebot

  • Flug Wien-Bangkok-Kunming-Vientiane-Wien
  • Schnellzüge
  • 14 Nächtigungen
  • Bus- und Bootsfahrten
  • Besichtigungen und Eintritte lt. Programm
  • Geo-Reisebegleitung

Reiseveranstalter

Geo Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz
Hamerlinggasse 6
Tel. (0316) 813001
Mail: graz@geo.at
www.bestfortravel.com