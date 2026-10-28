Vom Himalaya bis zum Mekong

Auf dieser Reise entdecken Sie eine der faszinierendsten und facettenreichsten Regionen Asiens.

Preis

1. bis 17. 3. 2027 (mit Mag. Gerhard Somlitsch) um 3950 Euro

10. bis 26. 11. 2027 (mit Mag. Christian Schatz) um 4150 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 490 Euro

Highlights

Faszinierende Rundreise durch Yunnan (China) und Laos

Besuch des sagenumwobenen Shangri-La und der beeindruckenden Yangtse-Schlucht

Entdeckung der historischen Städte Lijiang und Dali sowie der Millionenmetropole Kunming

Einblicke in die Kultur und Traditionen zahlreicher ethnischer Minderheiten

Beeindruckende Kalksteinformationen im Shilin-Nationalpark

Spektakuläre Naturlandschaften entlang des Mekong und die Kegelkarstberge von Vang Vieng

Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug von China nach Luang Prabang in Laos

Erkundung von Laos mit seinen einzigartigen Tempelanlagen, seiner tief verwurzelten Religiosität und unberührten Natur

Angebot

Flug Wien-Bangkok-Kunming-Vientiane-Wien

Schnellzüge

14 Nächtigungen

Bus- und Bootsfahrten

Besichtigungen und Eintritte lt. Programm

Geo-Reisebegleitung

Reiseveranstalter

Geo Reisen

im Eventreisebüro in 8010 Graz

Hamerlinggasse 6

Tel. (0316) 813001

Mail: graz@geo.at

www.bestfortravel.com