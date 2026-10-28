Yunnan begeistert mit spektakulären Berglandschaften, histori- schen Städten und fernöstlichem Charme (c) Adobe Stock
Leserreisen
Vom Himalaya bis zum Mekong
Auf dieser Reise entdecken Sie eine der faszinierendsten und facettenreichsten Regionen Asiens.
Preis
- 1. bis 17. 3. 2027 (mit Mag. Gerhard Somlitsch) um 3950 Euro
- 10. bis 26. 11. 2027 (mit Mag. Christian Schatz) um 4150 Euro
- Einzelzimmerzuschlag: 490 Euro
Highlights
- Faszinierende Rundreise durch Yunnan (China) und Laos
- Besuch des sagenumwobenen Shangri-La und der beeindruckenden Yangtse-Schlucht
- Entdeckung der historischen Städte Lijiang und Dali sowie der Millionenmetropole Kunming
- Einblicke in die Kultur und Traditionen zahlreicher ethnischer Minderheiten
- Beeindruckende Kalksteinformationen im Shilin-Nationalpark
- Spektakuläre Naturlandschaften entlang des Mekong und die Kegelkarstberge von Vang Vieng
- Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug von China nach Luang Prabang in Laos
- Erkundung von Laos mit seinen einzigartigen Tempelanlagen, seiner tief verwurzelten Religiosität und unberührten Natur
Angebot
- Flug Wien-Bangkok-Kunming-Vientiane-Wien
- Schnellzüge
- 14 Nächtigungen
- Bus- und Bootsfahrten
- Besichtigungen und Eintritte lt. Programm
- Geo-Reisebegleitung
Reiseveranstalter
Geo Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz
Hamerlinggasse 6
Tel. (0316) 813001
Mail: graz@geo.at
www.bestfortravel.com