30 % Ermäßigung für das Festkonzert von Paolo Scariano in Graz

Am 29. November lädt Paolo Scariano mit seinem Festkonzert „Buon Natale“ zu einem musikalischen Abend voller weihnachtlicher Vorfreude in den nicht weniger festlichen Stefaniensaal Graz. Der austro-sizilianische Tenor begeistert und berührt mit seiner kraftvollen Stimme, italienischem Temperament und viel Gefühl. Spätestens mit seinem Einzug ins Finale der ORF-Show „Die große Chance“ sang er sich in die Herzen eines großen Publikums. Für „Buon Natale“ hat sich der charismatische Sänger besondere musikalische Unterstützung geholt: Gemeinsam mit dem jungen Belcanto Orchestra Austria unter der Leitung von Thomas Platzgummer und dem Kinderchor „Vivid Voices“ präsentiert er ein festliches Programm, das bekannte Arien, beliebte Italo-Popsongs und die schönsten Weihnachtslieder vereint.

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Karten für das weihnachtliche Festkonzert von Paolo Scariano "Buon Natale" am 29. November um 18 Uhr im Stefaniensaal, Congress Graz.

Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 4 Karten aller Kategorien einlösbar.

Bestellungen sind jederzeit online unter nachfolgendem Link möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).