Steiermark: 4 Nächte inkl. Vollpension light um 915 Euro für zwei Personen.

Das Thermalhotel Fontana****superior für Erwachsene in Bad Radkersburg verbindet erholsamen Urlaub, Thermalwasser, Wellness und Gesundheit mit persönlicher Gastlichkeit. Tauchen Sie ein in heiße Wellen im wohlig warmen Thermalwasser. Lassen Sie die Seele in der Infrarotkabine, im Salz-Inhalatorium, im Dampfbad oder in der finnischen Sauna baumeln und gönnen Sie sich wohltuende, wärmende Behandlungen. Großzügige Ruhezonen und ein Entspannungsrefugium laden ein, neue Energie zu tanken. Speziell in der Adventzeit empfängt Sie ein weihnachtliches Ambiente mit zauberhaften Dekorationen, Kerzenschein und funkelnden Lichtern. Besinnliche Lesungen, musikalische Highlights, Weihnachtsbäckerei und gemütliche Spaziergänge durch die Murauen machen Ihren Aufenthalt zu einem Erlebnis.

2für1-Angebot

4 x Nächte mit Vollpension light (Frühstück, mittags Suppe, Salat und Dessert, Abendessen)

4 x Kaffee/Tee und Kuchen in unserem Tagescafé

Pro Person: 1 x Begrüßungsdrink, 1 x Gutschein für einen winterlichen Cocktail an der Hotelbar, 1 x wohltuende Moorpackung, 2 x entspannende Überwassermassage Hydrojet, 1 x Unterwasserheilgymnastik in der Gruppe, 1 x Gemeinsames Bewegungstraining im Freien, 1x Entspannung für Ihre Haut: verwöhnende Basenpackung mit Zimtaroma in der Softpackliege

1 x MARE-Kuscheldecke

Sport-Aktivprogramm lt. Aushang vor Ort

Benutzung des Großraum-Salz-Inhalatoriums

Benützung der hoteleigenen Thermalbadeanlage und des Fitnessraumes (Zeiten laut Aushang vor Ort)

Benützung der Saunalandschaft inklusive Ruhezone mit Obstkorb, Säften, Nussigem & Salzigem (Zeiten laut Aushang vor Ort)

Badetasche mit Badewäsche und Bademantel während des Aufenthaltes

Folder „Bewegt auch zu Hause“ mit sportlichen Übungsanweisungen unseres Teams

Winterlich/weihnachtliches Rahmenprogramm (variiert je nach Aufenthaltsdatum)

Benützung der Tiefgarage

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Reiszeitraum & Preis

15. November bis 31. Dezember 2026 und 1. bis 17. Jänner 2027 um 915 Euro für zwei Personen; exkl. Abgaben.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Thermalhotel Fontana****superior

Alfred Merlini-Allee 6, 8490 Bad Radkersburg

Tel. (03476) 41 550

E-Mail: info@hotelfontana.at