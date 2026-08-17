Steiermark: 2 Nächte inkl. Frühstück ab 237 Euro für zwei Personen.

Im Das Meister Hotel Riegersburg erwartet Sie ein entspannter Urlaub im Herzen des Thermen- und Vulkanlands Steiermark. Der Name ist hier Programm. Genießen Sie ein meisterliches Frühstück mit regionalen Spezialitäten, entspannen Sie in der hauseigenen Panorama Sauna mit Aussicht über die malerische Landschaft oder werden Sie aktiv und entdecken Sie auf dem E-Bike die Region. Die gemütlichen Zimmer bieten Komfort und Ruhe für erholsame Nächte.

Alles, was das Meisterurlauber-Herz begehrt, ist hier in nur wenigen Minuten erreichbar: ausgezeichnete Meisterköche, altmeisterliche Buschenschänke, namhafte Winzermeister, Schokoladenmeister, Braumeister und Bademeister sowieso. Ganz zu schweigen von dem Meisterwerk schlechthin – der Natur. Und das Beste: Mit der im Angebot inkludierten GenussCard können Sie über 250 Ausflugsziele kostenlos entdecken: von der Vulcano- Schinkenmanufaktur bis zu David Gölles – house of whiskey, gin & rum.

2für1-Angebot

Zwei Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück, davon 1x ein Sektfrühstück

Pro Person ein Ganztageseintritt in die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg (exkl. Sauna), Sektverkostung inkl. 4 Proben im Kulinarium Riegersburg dazu ein Vulcano Schinkenteller

1x E-Bike Verleih

Nutzung der hauseigenen Panoramasauna mit Ruheraum

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Reiszeitraum & Preis

3. November bis 8. Jänner (ausgenommen Silvester) und 22. Jänner bis 8. März 2027.

Anreise So-Mi um 237 Euro und Anreise Do-Sa um 277 Euro für jeweils zwei Personen; exkl. Abgaben.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Das Meister Hotel

Hofberg 58, 8333 Riegersburg

Tel. (03153) 8613

E-Mail: urlaub@das-meister.com