Exklusive WIFI-Kurse für Apple Computer

Erfahren Sie, wie Sie mehr aus Ihrem Apple Computer herausholen können.

Wer mit MacBook oder iMac arbeitet, nutzt oft nur einen Teil der Möglichkeiten, die der Apple Computer im Alltag bieten kann. Unsere exklusiven Workshops am WIFI Steiermark schaffen da Abhilfe! In drei praxisnahen Kursen lernen Sie Ihren Apple Computer besser kennen und entdecken jede Menge praktischer Funktionen.

Los geht es mit den Grundlagen: Im Einsteigerkurs machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche vertraut, lernen Ordner anzulegen, Dateien strukturiert zu verwalten und wichtige Programme zu nutzen. Auch Safari und Mail stehen auf dem Programm. Dazu gibt es jede Menge Tipps und Tricks, die Ihnen den Umgang mit Ihrem Mac erleichtern.

Im 2. Workshop rücken Ihre Fotos in den Mittelpunkt. Denn wer regelmäßig mit dem Smartphone fotografiert, kennt die Herausforderung: Mit der Zeit sammeln sich unzählige Bilder und Videos an. Sie erfahren, wie Sie diese mit der App „Fotos“ auf Ihrem Mac übersichtlich organisieren, verwalten und bearbeiten können.

Kurs 3 baut auf den ersten beiden Kursen auf und zeigt, was Ihr Apple Computer darüber hinaus zu bieten hat. Sie lernen weitere nützliche Programme und Funktionen kennen und erfahren, wie Sie Ihren Mac noch effizienter für Ihre persönlichen Aufgaben einsetzen.

Jeder Workshop dauert vier Stunden und bietet viel Gelegenheit zum Ausprobieren und Nachfragen. Die Kurse richten sich an alle, die ihren Apple Computer besser kennenlernen und sicherer nutzen möchten. Wichtig: Die Workshops sind ausschließlich für MacBook und iMac gedacht – für iPhone und iPad gibt es eigene Angebote. Bitte bringen Sie Ihren eigenen Apple Computer mit.

Termine

Kurs 1: Einsteigerkurs

Freitag, 13.11.2026, 13 - 17 Uhr, WIFI Graz

Freitag, 15.01.2027, 13 - 17 Uhr, WIFI Süd

Kurs 2: Fotos und mehr

Freitag, 4.12.2026, 13 - 17 Uhr, WIFI Graz

Freitag, 22.1.2027, 13 - 17 Uhr, WIFI Süd

Kurs 3: Spannende Apps, Tipps & Tricks

Dienstag, 12.1.2027, 13 - 17 Uhr, WIFI Graz

Freitag, 29.1.2027, 13 - 17 Uhr, WIFI Süd

Preis: 140 Euro pro Kurs

Dauer: jeweils 4 Stunden

Orte:

WIFI Graz, 8010 Graz - Körblergasse 111 - 113

WIFI Süd, 8141 Premstätten - Seering 8

Anmeldung: direkt über das WIFI-Kundenservice info@stmk.wifi.at, Tel. (0316) 602 1234 oder nachfolgendem Button.

Bitte zeigen Sie Ihre Kundenummer beim Kurs vor und bringen Sie Ihr eigenes Macbook mit!

Achtung: die Anzahl der Kursplätze ist begrenzt!