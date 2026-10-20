30 % Ermäßigung für "The Christmas Gospel"

Erleben Sie den Zauber echter amerikanischer Gospelmusik – direkt aus den Südstaaten der USA!

Tauchen Sie ein in das unverwechselbare Lebensgefühl von Harlem, St. Louis und Jersey, das mit jedem Ton, jedem Rhythmus und jeder Stimme spürbar wird. Lassen Sie sich von der Energie, der Wärme und dem tiefen Soul dieser außergewöhnlichen Sängerinnen und Sänger berühren, die mit Klassikern wie „Oh Happy Day“, „Amazing Grace“ und „When the Saints“ ein unvergessliches Erlebnis schaffen.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Gänsehautmomente, an dem Musik zur Herzenssprache wird – kraftvoll, beseelt und einfach himmlisch.

Weitere Infos unter starlight-concerts.at

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für "The Christmas Gospel" in der Steiermark und in Kärnten.

Termine:

Steiermark

21. November um 19:30 Uhr im Volkshaus Bärnbach

22. November um 19 Uhr in der Basilika Stift Rein bei Graz

21. November um 19:30 Uhr im Volkshaus Bärnbach 22. November um 19 Uhr in der Basilika Stift Rein bei Graz Kärnten

2. Dezember um 19:30 Uhr im Dom zu Klagenfurt

3. Dezember um 19:30 Uhr in der Kirche Maria Landskron

Die Aktion ist limitiert. Die Ermäßigung ist auf maximal zwei Tickets pro Club-Mitglied einlösbar. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Ermäßigungen.

Ermäßigte Tickets erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter nachstehendem Link (zzgl. Gebühren).

Falls das ermäßigte Kartenkontingent ausgebucht ist, sind auch Karten zum Normalpreis erhältlich unter oeticket.com und Tel. (01) 96 096.