Zwischen Tempelstille und Großstadtflimmern (c) Adobestock
Leserreisen
Zwischen Vergangenheit und Zukunft
Wann?
.–
Wo?
Zwischen jahrhundertealten Tempeln und futuristischen Skylines, stillen Bambuswäldern und pulsierenden Metropolen entfaltet Südkorea seinen besonderen Reiz. Die Reise führt Sie in ein Land, in dem Tradition und Moderne auf faszinierende Weise verschmelzen.
Preis
ab 4689 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 998 Euro
Highlights
- Faszinierende Rundreise durch Südkorea mit kulturellen und historischen Höhepunkten
- Seoul mit prächtigen Königspalästen, historischen Vierteln und lebhaften Märkten
- Ausflug zur demilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea
- Traditionelles Korea mit Hanok-Häusern, Bambusgärten und Teeplantagen
- Besuch der Küstenmetropole Busan mit Fischmärkten, Künstlervierteln und Tempeln
- Kulturelle Schätze in Gyeongju, Andong und dem UNESCO-geschützten Haeinsa-Tempel
- Kulinarische Spezialitäten und Übernachtung in einem traditionellen Hanok
Angebot
- Flug Wien-Seoul-Wien
- 11 x ÜN/F
- 10 x Mittagessen
- 2 x Abendessen
- 1 x Abschiedsessen
- Transfers, Eintritte lt. Programm
- KTX Hochgeschwindigkeitszugfahrt von Seoul nach Jeonju
- örtl. deutspr. RL u. v. m.
Reiseveranstalter
RETTER Reisen
Tel.: (03335) 3900
Mail: reisen@retter.at
Web: www.retter-reisen.at