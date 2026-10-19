Zwischen Vergangenheit und Zukunft

Zwischen jahrhundertealten Tempeln und futuristischen Skylines, stillen Bambuswäldern und pulsierenden Metropolen entfaltet Südkorea seinen besonderen Reiz. Die Reise führt Sie in ein Land, in dem Tradition und Moderne auf faszinierende Weise verschmelzen.

Preis

ab 4689 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 998 Euro

Highlights

Faszinierende Rundreise durch Südkorea mit kulturellen und historischen Höhepunkten

Seoul mit prächtigen Königspalästen, historischen Vierteln und lebhaften Märkten

Ausflug zur demilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea

Traditionelles Korea mit Hanok-Häusern, Bambusgärten und Teeplantagen

Besuch der Küstenmetropole Busan mit Fischmärkten, Künstlervierteln und Tempeln

Kulturelle Schätze in Gyeongju, Andong und dem UNESCO-geschützten Haeinsa-Tempel

Kulinarische Spezialitäten und Übernachtung in einem traditionellen Hanok

Angebot

Flug Wien-Seoul-Wien

11 x ÜN/F

10 x Mittagessen

2 x Abendessen

1 x Abschiedsessen

Transfers, Eintritte lt. Programm

KTX Hochgeschwindigkeitszugfahrt von Seoul nach Jeonju

örtl. deutspr. RL u. v. m.

Reiseveranstalter

RETTER Reisen

Tel.: (03335) 3900

Mail: reisen@retter.at

Web: www.retter-reisen.at