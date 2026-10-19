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Vietnamesische Frau am Gemüsemarkt

Vietnam

Leserreisen

Vietnam mit allen Sinnen

KulturreiseBadeurlaub
Wann?

Mehr erleben, tiefer eintauchen: Freuen Sie sich auf eine sorgfältig zusammengestellte Rundreise für alle, die Vietnam nicht nur sehen, sondern wirklich kennenlernen möchten.

Preis

ab 3190 Euro pro Person

Highlights

  • Besondere Rundreise durch Vietnam mit authentischen Einblicken und persönlichen Begegnungen
  • Besuch von Hanoi, Halong Bucht, Danang, Hoi An, Hue und Saigon
  • Außergewöhnliche Erlebnisse abseits der klassischen Touristenpfade
  • Kulinarische Entdeckungen mit regionalen Spezialitäten und traditionellen Gerichten
  • Zahlreiche Ausflüge und drei Inlandsflüge bereits inkludiert
  • Entspannender Badeaufenthalt auf der tropischen Insel Phu Quoc zum Abschluss

Angebot

  • Flug ab/bis Wien
  • 3 Inlandsflüge
  • Nächtigungen und Verpflegung lt. Programm
  • Bootsfahrten gem. Reiseverlauf
  • Transfers
  • Besichtigungen & Ausflüge lt. Programm
  • deutschpr. Reiseleitung uvm.

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Kuoni Reisen

Tel.: (0316) 824571

Mail: office.graz@kuoni.at