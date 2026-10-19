Vietnam
Leserreisen
Vietnam mit allen Sinnen
Wann?
–
Wo?
Mehr erleben, tiefer eintauchen: Freuen Sie sich auf eine sorgfältig zusammengestellte Rundreise für alle, die Vietnam nicht nur sehen, sondern wirklich kennenlernen möchten.
Preis
ab 3190 Euro pro Person
Highlights
- Besondere Rundreise durch Vietnam mit authentischen Einblicken und persönlichen Begegnungen
- Besuch von Hanoi, Halong Bucht, Danang, Hoi An, Hue und Saigon
- Außergewöhnliche Erlebnisse abseits der klassischen Touristenpfade
- Kulinarische Entdeckungen mit regionalen Spezialitäten und traditionellen Gerichten
- Zahlreiche Ausflüge und drei Inlandsflüge bereits inkludiert
- Entspannender Badeaufenthalt auf der tropischen Insel Phu Quoc zum Abschluss
Angebot
- Flug ab/bis Wien
- 3 Inlandsflüge
- Nächtigungen und Verpflegung lt. Programm
- Bootsfahrten gem. Reiseverlauf
- Transfers
- Besichtigungen & Ausflüge lt. Programm
- deutschpr. Reiseleitung uvm.
Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Kuoni Reisen
Tel.: (0316) 824571
Mail: office.graz@kuoni.at