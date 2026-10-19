Vietnam mit allen Sinnen

Mehr erleben, tiefer eintauchen: Freuen Sie sich auf eine sorgfältig zusammengestellte Rundreise für alle, die Vietnam nicht nur sehen, sondern wirklich kennenlernen möchten.

Preis

ab 3190 Euro pro Person

Highlights

Besondere Rundreise durch Vietnam mit authentischen Einblicken und persönlichen Begegnungen

durch Vietnam mit authentischen Einblicken und persönlichen Begegnungen Besuch von Hanoi, Halong Bucht, Danang, Hoi An, Hue und Saigon

und Außergewöhnliche Erlebnisse abseits der klassischen Touristenpfade

Kulinarische Entdeckungen mit regionalen Spezialitäten und traditionellen Gerichten

mit regionalen Spezialitäten und traditionellen Gerichten Zahlreiche Ausflüge und drei Inlandsflüge bereits inkludiert

und drei Inlandsflüge bereits inkludiert Entspannender Badeaufenthalt auf der tropischen Insel Phu Quoc zum Abschluss

Angebot

Flug ab/bis Wien

3 Inlandsflüge

Nächtigungen und Verpflegung lt. Programm

Bootsfahrten gem. Reiseverlauf

Transfers

Besichtigungen & Ausflüge lt. Programm

deutschpr. Reiseleitung uvm.

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Kuoni Reisen

Tel.: (0316) 824571

Mail: office.graz@kuoni.at