Fachwerkromantik und Heideblüte

Erleben Sie den Harz und die Lüneburger Heide bei einer traumhaften Busreise.

Preis

ab 1580 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 240 Euro

zzgl. 29 Euro Servicepauschale

Highlights

7-tägige Entdeckungsreise durch Kalabrien

Tropea mit spektakulärer Altstadt auf einem Felsen

Gerace mit historischer Altstadt und Kathedrale

Reggio Calabria mit den berühmten Bronzestatuen von Riace

Scilla mit dem malerischen Fischerviertel Chianalea

Capo Vaticano und die traumhafte Küste der Götter

Bootsfahrt mit Badestopps im türkisblauen Meer

Kulinarische Genüsse mit Bergamotte, Eis und Wein

Süditalienische Lebensfreude, Kultur und beeindruckende Landschaften

Angebot

Fahrt im Komfort-Reisebus mit Bordservice

6 Nächte mit Frühstück und 4 x Abendessen in guten Mittelklassehotels

Ausflüge & Besichtigungen lt. Programm

Fahrt mit der Brockenbahn

Kutschenfahrt in der Lüneburger Heide

Bootsfahrt in Bamberg

Reiseleitung

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

GRUBER-reisen

Tel: (0316) 70 89 99

Mail: buchung@gruberreisen.at