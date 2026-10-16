Traumhaft schön: Die Lüneburger Heide im Lila-Farbenkleid (c) Gabriele Rohde
Leserreisen
Fachwerkromantik und Heideblüte
Wann?
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Erleben Sie den Harz und die Lüneburger Heide bei einer traumhaften Busreise.
Preis
ab 1580 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 240 Euro
zzgl. 29 Euro Servicepauschale
Highlights
- 7-tägige Entdeckungsreise durch Kalabrien
- Tropea mit spektakulärer Altstadt auf einem Felsen
- Gerace mit historischer Altstadt und Kathedrale
- Reggio Calabria mit den berühmten Bronzestatuen von Riace
- Scilla mit dem malerischen Fischerviertel Chianalea
- Capo Vaticano und die traumhafte Küste der Götter
- Bootsfahrt mit Badestopps im türkisblauen Meer
- Kulinarische Genüsse mit Bergamotte, Eis und Wein
- Süditalienische Lebensfreude, Kultur und beeindruckende Landschaften
Angebot
- Fahrt im Komfort-Reisebus mit Bordservice
- 6 Nächte mit Frühstück und 4 x Abendessen in guten Mittelklassehotels
- Ausflüge & Besichtigungen lt. Programm
- Fahrt mit der Brockenbahn
- Kutschenfahrt in der Lüneburger Heide
- Bootsfahrt in Bamberg
- Reiseleitung
Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
GRUBER-reisen
Tel: (0316) 70 89 99
Mail: buchung@gruberreisen.at