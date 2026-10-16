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Hütte in der Lüneburger Heide

Traumhaft schön: Die Lüneburger Heide im Lila-Farbenkleid (c) Gabriele Rohde

Leserreisen

Fachwerkromantik und Heideblüte

Kulturreise
Wann?

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Erleben Sie den Harz und die Lüneburger Heide bei einer traumhaften Busreise.

Preis

ab 1580 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 240 Euro
zzgl. 29 Euro Servicepauschale

Highlights

  • 7-tägige Entdeckungsreise durch Kalabrien
  • Tropea mit spektakulärer Altstadt auf einem Felsen
  • Gerace mit historischer Altstadt und Kathedrale
  • Reggio Calabria mit den berühmten Bronzestatuen von Riace
  • Scilla mit dem malerischen Fischerviertel Chianalea
  • Capo Vaticano und die traumhafte Küste der Götter
  • Bootsfahrt mit Badestopps im türkisblauen Meer
  • Kulinarische Genüsse mit Bergamotte, Eis und Wein
  • Süditalienische Lebensfreude, Kultur und beeindruckende Landschaften

Angebot

  • Fahrt im Komfort-Reisebus mit Bordservice
  • 6 Nächte mit Frühstück und 4 x Abendessen in guten Mittelklassehotels
  • Ausflüge & Besichtigungen lt. Programm
  • Fahrt mit der Brockenbahn
  • Kutschenfahrt in der Lüneburger Heide
  • Bootsfahrt in Bamberg
  • Reiseleitung

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

GRUBER-reisen

Tel: (0316) 70 89 99

Mail: buchung@gruberreisen.at