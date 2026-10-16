Sonne, Meer und ganz viel italienische Lebensfreude

Kalabrien für Genießer: Sieben Tage voller Kultur, Küstenzauber und mediterranem Flair.

Preis

ab 2290 Euro pro Person im Doppelzimmer

2618 Euro pro Person im Einzelzimmer

Highlights

7-tägige Reise durch Kalabrien mit Kultur, Natur und Kulinarik

Tropea: Spektakuläre Altstadt auf einem Felsen

Gerace: Historische Altstadt mit beeindruckender Kathedrale

Reggio Calabria: Weltberühmte Bronzestatuen von Riace und schöne Uferpromenade

Scilla: Malerisches Fischerviertel Chianalea

Capo Vaticano & Küste der Götter: Türkisblaues Meer und traumhafte Buchten

Bootsfahrt entlang der Küste mit Badestopps

Kulinarische Highlights: Bergamotte, Eis und Wein

Mediterranes Lebensgefühl mit faszinierenden Landschaften und süditalienischem Charme

Angebot

Charterflug Graz–Neapel– Graz

Transfers

6 x Nächtigung mit HP im Mittelklassehotel

Ausflüge und Besichtigungen lt. Programm

Reisebegleitung & örtliche Reiseleitung.

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel. (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

Web: www.springerreisen.at