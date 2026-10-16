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Küste von Kalabrien

Kalabrien &#8211; Italiens Süden von seiner schönsten Seite (c) Adobestock

Leserreisen

Sonne, Meer und ganz viel italienische Lebensfreude

Kulturreise
Wann?

Kalabrien für Genießer: Sieben Tage voller Kultur, Küstenzauber und mediterranem Flair.

Preis

ab 2290 Euro pro Person im Doppelzimmer
2618 Euro pro Person im Einzelzimmer

Highlights

  • 7-tägige Reise durch Kalabrien mit Kultur, Natur und Kulinarik
  • Tropea: Spektakuläre Altstadt auf einem Felsen
  • Gerace: Historische Altstadt mit beeindruckender Kathedrale
  • Reggio Calabria: Weltberühmte Bronzestatuen von Riace und schöne Uferpromenade
  • Scilla: Malerisches Fischerviertel Chianalea
  • Capo Vaticano & Küste der Götter: Türkisblaues Meer und traumhafte Buchten
  • Bootsfahrt entlang der Küste mit Badestopps
  • Kulinarische Highlights: Bergamotte, Eis und Wein
  • Mediterranes Lebensgefühl mit faszinierenden Landschaften und süditalienischem Charme

Angebot

  • Charterflug Graz–Neapel– Graz
  • Transfers
  • 6 x Nächtigung mit HP im Mittelklassehotel
  • Ausflüge und Besichtigungen lt. Programm
  • Reisebegleitung & örtliche Reiseleitung.

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel. (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

Web: www.springerreisen.at