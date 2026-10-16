Kalabrien – Italiens Süden von seiner schönsten Seite (c) Adobestock
Leserreisen
Sonne, Meer und ganz viel italienische Lebensfreude
Wann?
–
Wo?
Kalabrien für Genießer: Sieben Tage voller Kultur, Küstenzauber und mediterranem Flair.
Preis
ab 2290 Euro pro Person im Doppelzimmer
2618 Euro pro Person im Einzelzimmer
Highlights
- 7-tägige Reise durch Kalabrien mit Kultur, Natur und Kulinarik
- Tropea: Spektakuläre Altstadt auf einem Felsen
- Gerace: Historische Altstadt mit beeindruckender Kathedrale
- Reggio Calabria: Weltberühmte Bronzestatuen von Riace und schöne Uferpromenade
- Scilla: Malerisches Fischerviertel Chianalea
- Capo Vaticano & Küste der Götter: Türkisblaues Meer und traumhafte Buchten
- Bootsfahrt entlang der Küste mit Badestopps
- Kulinarische Highlights: Bergamotte, Eis und Wein
- Mediterranes Lebensgefühl mit faszinierenden Landschaften und süditalienischem Charme
Angebot
- Charterflug Graz–Neapel– Graz
- Transfers
- 6 x Nächtigung mit HP im Mittelklassehotel
- Ausflüge und Besichtigungen lt. Programm
- Reisebegleitung & örtliche Reiseleitung.
Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Springer Reisen
Tel. (0463) 3870 777
Mail: springer@springerreisen.at