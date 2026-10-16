30 % Ermäßigung für den anderswo Thementag November

Die Welt zu Gast im Orpheum Graz

Drei Reisegeschichten, drei Perspektiven auf unsere Welt: Am 7. November lädt der Anderswo-Thementag im Grazer Orpheum zu einer fazinierenden Entdeckungsreise ein, die von den Karpaten bis in die eisige Antarktis und weiter ins farbenprächtige Indien führt.

Ruth und Jürgen Haberhauer zeigen Rumänien von seiner überraschend schönen Seite: mit unberührten Berglandschaften, den prächtigen Städten Siebenbürgens und der einzigartigen Tierwelt des Donaudeltas.

In eine völlig andere Welt entführt Robert Schwarz, der 13 Jahre am Südpol verbrachte. Er erzählt vom Leben bei minus 80 Grad, spektakulären Polarlichtern und der Forschung unter dem faszinierenden Südhimmel.

Exotische Eindrücke, jahrtausendealte Traditionen und kulturelle Vielfalt stehen schließlich bei „Magisches Indien“ im Mittelpunkt.

Aber auch zwischen den bildgewaltigen Vorträgen gibt es einiges zu entdecken: Live-Musik sorgt für die passende Atmosphäre, kulinarische Köstlichkeiten von Parks laden zum Genießen ein und verschiedene Infostände bieten Gelegenheit zum Schmökern, Informieren und Austauschen.

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 30 %-Ermäßigung auf Tickets für den Anderswo Thementag.

Wann: 7. November 206, ab 13:30 Uhr

Wo: Orpheum Graz, Orpheumgasse 8, 8020 Graz

Ermäßigte Tickets mit dem Rabattcode Kleine-Club erhätlich auf www.anderswo.at