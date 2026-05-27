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30 % Ermäßigung für zwei Vorstellungen von Heinz Marecek & Erwin Steinhauer in Graz
Die beiden Vollblut-Komödianten Heinz Marecek und Erwin Steinhauer, bringen aus Anlass des 80. Geburtstags von Heinz Marecek am 17. September 2025, ihr Erfolgsprogramm „Was lachen Sie?“ wieder auf die Bühne zurück. Das Programm, das vor mehr als 25 Jahren über 120 Mal ausverkauft in ganz Österreich gespielt wurde, bietet nicht nur die klassische Doppelconférence – mit Steinhauer als „Gscheitem“ und Marecek als „Blödem“, sondern auch Solostücke der beiden Schauspiel-Legenden.
Das Comeback wird von langjähriger Bühnenerfahrung, pointiertem Humor und einer tiefen Wertschätzung für die Wiener Kabaretttradition getragen. Die Zuschauer erwartet ein Abend, der zum Lachen bringt, aber auch zum Nachdenken anregt – ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte.
30 % Ermäßigung
Club-Mitglieder erhalten eine 30 % Kartenermäßigung für 2 Vorstellungen von Heinz Marecek & Erwin Steinhauer „Was lachen Sie?“ in Graz:
6. Dezember 2026 um 17 Uhr im Stefaniensaal, Congress Graz
28. April 2027 um 19:30 Uhr in der Helmut List Halle
Ermäßigung gültig auf alle Kategorien; pro Kundennummer maximal einlösbar auf 4 Karten.
Achtung: Schnell zugreifen! Limitiertes Kartenkontingent
Bestellungen sind online unter den nachfolgenden Links möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).
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