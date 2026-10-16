KLANGLICHT 2026. Wenn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig leuchten.

Das Kunstfestival der Bühnen Graz verwandelt von 23. Oktober bis 7. November 2026 das UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Eggenberg in einen außergewöhnlichen Resonanzraum für Licht- und Klangkunst. Internationale und nationale Künstler:innen bespielen Schloss und Park.

365 Fenster, 52 Türen, 24 Prunksäle: Schloss Eggenberg ist weit mehr als ein außergewöhnliches Barockschloss. Seine Architektur folgt einer präzisen Ordnung von Zeit, Kosmos und Kalender. Genau hier setzt KLANGLICHT 2026 an. Das Kunstfestival der Bühnen Graz macht das UNESCO-Weltkulturerbe zum Schauplatz zeitgenössischer Licht- und Klangkunst und lädt Besucher:innen dazu ein, Geschichte, Gegenwart und Zukunft auf neue Weise zu erleben.

Nähere Informationen gibt es unter hier.

Ermäßigung auf Tickets für das KLANGLICHT

Wann? 6.11.2026

Wo? Grazer Schloss Eggenberg

Club-Mitglieder erhalten je zwei Tickets für das KLANGLICHT beim Kleine Zeitung-Aktionstag am 6.11.2026 zum Vorteilspreis von jeweils 15 € statt 19 €.

Die ermäßigten Tickets sind gegen Vorlage der Club-Nummer im Ticketzentrum der Bühnen Graz (Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz) erhältlich und ausschließlich am 6.11.2026 gültig. Das Kontingent ist auf 200 Karten begrenzt.