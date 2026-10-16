30 % Ermäßigung auf "Genesis" in der Herz Jesu Kirche Graz

Von 12. Dezember 2026 bis 24. Jänner 2027 verwandelt sich die Herz Jesu Kirche Graz in ein atemberaubendes Universum aus Licht, Klang und Emotionen. Sie wird zur Bühne einer aussergewöhnlichen Inszenierung, die den Kirchenraum in eine eindrucksvolle Welt aus bewegten Bildern, atmosphärischen Klängen und visueller Magie verwandelt. Jetzt Trailer ansehen.

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für "Genesis". Die Ermäßigung ist gültig für Vorstellungen von 12. Dezember bis 24. Dezember 2026.

Wann: 12. Dezember bis 24. Dezember 2026.

Wo: Herz Jesu Kirche, Graz

Achtung: Die Ermäßigung ist gültig für Vorstellungen von 12. bis 24. Dezember. Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.

Karten sind ab 19. November in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 erhältlich oder ab sofort online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):