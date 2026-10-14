Neu ab 19.11. – Lichterglanz im Weihnachtsdorf Schönleitn
Naturel Hotels – Weihnachtsdorf Schönleitn
–
.–
–
Kärnten: Drei Nächte im Appartement mit Kachelofen inkl. Halbpension ab 499 Euro für zwei Personen.
Wenn ein ganzes Dorf im Lichterglanz erstrahlt und sich der Dorfplatz in eine stimmungsvolle Winterwelt verwandelt, beginnt im Dorf SCHÖNLEITN eine ganz besondere Zeit. Ab 19. November wird das Kärntner Feriendorf nahe dem Faaker See zum Weihnachtsdorf mit funkelndem Lichterweg, Musik, Chorgesang, Brauchtum und feiner Kulinarik. Doch auch abseits des Adventzaubers lässt sich der Winter hier wunderbar beim umfangreichen Aktivprogramm erleben.
Kunterbunte Erlebnisse in BIBI’s Kinderwelt und Jugendclub sowie der Naturel SPA mit Indoor- und Outdoor-Pool, Saunen und Massagen runden das Urlaubsangebot ab. Wer es sportlicher mag, erreicht mit dem kostenlosen Skibus die Gerlitzen Alpe und das Dreiländereck und auch ein Skiverleih samt Skischule befinden sich direkt im Dorf. Details zum attraktiven 2für1-Angebot erfahren Sie im Infokasten rechts.
2für1-Angebot
- 3 Nächte im Appartement "Schwindelfrei" mit Kachelofen
- Halbpension
- 1 Flasche Sekt bei Anreise
- Nutzung des Naturel SPA
- Kinderwelt & Jugendclub
Angebot nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preis
18. Oktober bis 22. Dezember 2026 sowie 5. bis 10. Jänner 2027 um 499 Euro für zwei Personen
30. Jänner bis 21. Februar 2027 um 569 Euro für zwei Personen.
Familienzimmer und Kinderpreise auf Anfrage.
Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Naturel Hotels & Resorts GmbH – Dorf Schönleitn
Dorfstraße 26
9582 Oberaichwald/Latschach
Tel.: +43 50 2384
E-Mail: info@naturelhotels.com
Web: dasweihnachtsdorf.at