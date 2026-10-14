Naturel Hotels – Weihnachtsdorf Schönleitn

Kärnten: Drei Nächte im Appartement mit Kachelofen inkl. Halbpension ab 499 Euro für zwei Personen.

Wenn ein ganzes Dorf im Lichterglanz erstrahlt und sich der Dorfplatz in eine stimmungsvolle Winterwelt verwandelt, beginnt im Dorf SCHÖNLEITN eine ganz besondere Zeit. Ab 19. November wird das Kärntner Feriendorf nahe dem Faaker See zum Weihnachtsdorf mit funkelndem Lichterweg, Musik, Chorgesang, Brauchtum und feiner Kulinarik. Doch auch abseits des Adventzaubers lässt sich der Winter hier wunderbar beim umfangreichen Aktivprogramm erleben.

Kunterbunte Erlebnisse in BIBI’s Kinderwelt und Jugendclub sowie der Naturel SPA mit Indoor- und Outdoor-Pool, Saunen und Massagen runden das Urlaubsangebot ab. Wer es sportlicher mag, erreicht mit dem kostenlosen Skibus die Gerlitzen Alpe und das Dreiländereck und auch ein Skiverleih samt Skischule befinden sich direkt im Dorf. Details zum attraktiven 2für1-Angebot erfahren Sie im Infokasten rechts.

2für1-Angebot

3 Nächte im Appartement "Schwindelfrei" mit Kachelofen

Halbpension

1 Flasche Sekt bei Anreise

Nutzung des Naturel SPA

Kinderwelt & Jugendclub

Angebot nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preis

18. Oktober bis 22. Dezember 2026 sowie 5. bis 10. Jänner 2027 um 499 Euro für zwei Personen

30. Jänner bis 21. Februar 2027 um 569 Euro für zwei Personen.

Familienzimmer und Kinderpreise auf Anfrage.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Naturel Hotels & Resorts GmbH – Dorf Schönleitn

Dorfstraße 26

9582 Oberaichwald/Latschach

Tel.: +43 50 2384

E-Mail: info@naturelhotels.com

Web: dasweihnachtsdorf.at