Dem Zauber Chinas auf der Spur

China ist ein Land der Gegensätze. Jahrtausendealte Kaiserdynastien treffen auf futuristische Skylines, stille Tempel auf pulsierende Metropolen und spektakuläre Naturlandschaften auf architektonische Meisterwerke.

Preis

5. bis 19. März 2027 um 3990 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 870 Euro

Highlights

Peking: Verbotene Stadt, Sommerpalast und Große Mauer

Xi’an: Besuch der weltberühmten Terrakotta-Armee

Shanghai: Moderne Wolkenkratzer und traditionelle Gärten

Guilin: Beeindruckende Karstberge und Reisterrassen von Pingan

Hongkong: Spannende Mischung aus östlicher Tradition und westlichen Einflüssen

Exklusiv für Club-Mitglieder: „EAST meets WEST“-Entdeckungstour mit Doppeldeckerfahrt und Star Ferry sowie gemeinsamer Reiseausklang (Drink in einer Rooftop-Bar)

Angebot

Flug mit „Emirates“ Wien bzw. Laibach-Dubai-Peking & Hongkong-Dubai-Wien bzw. Laibach

Inlandsflug Shang- hai-Guilin

Fahrten mit dem Hochgeschwindigkeitszug

Ausflüge & Unterbringung laut Programm

deutschspr. örtliche Reiseleitung, Springer-Reisebegleitung.

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel. (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

Web: www.springerreisen.at