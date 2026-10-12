Kleine Zeitung Logo
Suche
Chinesische Frau vor Tempel

Erleben Sie das faszinierende China (c) Narai Chal

Leserreisen

Dem Zauber Chinas auf der Spur

Kulturreise
Wann?

.–

China ist ein Land der Gegensätze. Jahrtausendealte Kaiserdynastien treffen auf futuristische Skylines, stille Tempel auf pulsierende Metropolen und spektakuläre Naturlandschaften auf architektonische Meisterwerke.

Preis

5. bis 19. März 2027 um 3990 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 870 Euro

Highlights

  • Peking: Verbotene Stadt, Sommerpalast und Große Mauer
  • Xi’an: Besuch der weltberühmten Terrakotta-Armee
  • Shanghai: Moderne Wolkenkratzer und traditionelle Gärten
  • Guilin: Beeindruckende Karstberge und Reisterrassen von Pingan
  • Hongkong: Spannende Mischung aus östlicher Tradition und westlichen Einflüssen
  • Exklusiv für Club-Mitglieder: „EAST meets WEST“-Entdeckungstour mit Doppeldeckerfahrt und Star Ferry sowie gemeinsamer Reiseausklang (Drink in einer Rooftop-Bar)

Angebot

  • Flug mit „Emirates“ Wien bzw. Laibach-Dubai-Peking & Hongkong-Dubai-Wien bzw. Laibach
  • Inlandsflug Shang- hai-Guilin
  • Fahrten mit dem Hochgeschwindigkeitszug
  • Ausflüge & Unterbringung laut Programm
  • deutschspr. örtliche Reiseleitung, Springer-Reisebegleitung.

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel. (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

Web: www.springerreisen.at