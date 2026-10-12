Erleben Sie das faszinierende China (c) Narai Chal
Leserreisen
Dem Zauber Chinas auf der Spur
Wann?
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Wo?
China ist ein Land der Gegensätze. Jahrtausendealte Kaiserdynastien treffen auf futuristische Skylines, stille Tempel auf pulsierende Metropolen und spektakuläre Naturlandschaften auf architektonische Meisterwerke.
Preis
5. bis 19. März 2027 um 3990 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 870 Euro
Highlights
- Peking: Verbotene Stadt, Sommerpalast und Große Mauer
- Xi’an: Besuch der weltberühmten Terrakotta-Armee
- Shanghai: Moderne Wolkenkratzer und traditionelle Gärten
- Guilin: Beeindruckende Karstberge und Reisterrassen von Pingan
- Hongkong: Spannende Mischung aus östlicher Tradition und westlichen Einflüssen
- Exklusiv für Club-Mitglieder: „EAST meets WEST“-Entdeckungstour mit Doppeldeckerfahrt und Star Ferry sowie gemeinsamer Reiseausklang (Drink in einer Rooftop-Bar)
Angebot
- Flug mit „Emirates“ Wien bzw. Laibach-Dubai-Peking & Hongkong-Dubai-Wien bzw. Laibach
- Inlandsflug Shang- hai-Guilin
- Fahrten mit dem Hochgeschwindigkeitszug
- Ausflüge & Unterbringung laut Programm
- deutschspr. örtliche Reiseleitung, Springer-Reisebegleitung.
Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Springer Reisen
Tel. (0463) 3870 777
Mail: springer@springerreisen.at