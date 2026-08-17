Burgenland: 2 Nächte inkl. Frühstück um 240 Euro für zwei Personen.

Im Schwabenhof in Hagensdorf bei Heiligenbrunn zeigt sich das Südburgenland von seiner genussvollsten Seite. Das familiengeführte Landhotel verbindet pannonischen Charme mit modernem Komfort.

Neu gestaltete Zimmer mit liebevollen Details und der 300 m² große Wohlfühlbereich mit Panorama- und Bio-Sauna, Ruheräumen und Blick ins Grüne laden zum Abschalten ein. Genuss gehört hier selbstverständlich dazu: Im Wirtshaus werden burgenländische und österreichische Klassiker serviert, verfeinert mit regionalen Produkten und einem Hauch ungarischer Küche. Dazu ein Glas Wein oder natürlich Uhudler.

Wer die Region aktiv entdecken möchte, steigt aufs Rad: Rund 600 Kilometer Radrouten führen durch die idyllische Landschaft und sogar über die Grenzen nach Ungarn und Slowenien. Unbedingt einplanen: einen Abstecher ins historische Kellerviertel von Heiligenbrunn – und danach entspannte Stunden im lauschigen Garten des Schwabenhofs.

2für1-Angebot

2 Nächte inkl. Frühstück im Doppelzimmer Isabella ohne Balkon

Ein Begrüßungsschnapserl

1 x Klassischen Fondueabend inkl. Beilagen, Fleisch & Soßen Variation, Salat und Dessert

1 x Kaffee & Kuchen am Nachmittag von (14-16 Uhr)

1 x Besuch beim Weingut Grosz, Besichtigung und 5 Weinproben, (Eigenanreise, donnerstags und samstags um 15 Uhr)

1 x Hausgemachte Marmelade als Heimreisegeschenk (pro Zimmer)

Benutzung des Wohlfühl & Relaxbereiches mit Saunen, Dampfbad und Ruheräumlichkeiten

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Reiszeitraum & Preis

14. Oktober bis 13. Dezember 2026 und 19. März bis 16. Mai 2027 um 240 Euro für zwei Personen; exkl. Abgaben.

Montag und Dienstag Ruhetag; keine Anreise möglich.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Landhotel Schwabenhof

7522 Hagensdorf 22

Tel. (03324) 73 33

E-Mail: hotel@schwabenhof.at