Vitalhotel Parktherme Bad Radkersburg (c) Harald Eisenberger
Vitalhotel Bad Radkersburg
Steiermark: Zwei Nächte inkl. Halbpension und Thermeneintritt ab 452 Euro für zwei Personen.
Auf in Ihren winterlichen Thermen-Genussurlaub!
Wenn draußen die Temperaturen sinken, beginnt drinnen die schönste Zeit zum Entspannen.
Im ****Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg genießen Sie wohltuende Wärme, genussvolle Wohlfühltage und besondere Genussmomente – ideal für ein verlängertes Wochenende oder eine spontane Auszeit vom Alltag.
Starten Sie mit einem prickelnden Sekt-Frühstücksbuffet in den Tag, genießen Sie wohltuende Entspannung bei einer Körperpackung und lassen Sie sich im Rahmen der Halbpension in den Restaurants der Parktherme Bad Radkersburg kulinarisch verwöhnen.
Ein besonderes Highlight ist der direkte Zugang zur angeschlossenen mehrfach ausgezeichneten Parktherme: Auf 2.700 m² erwarten Sie wohltuende Wärme, ein weitläufiges Saunadorf mit acht Themen-Saunen sowie behagliche Ruhebereiche zum Abschalten und Genießen.
Während draußen der Winter seinen Zauber entfaltet, erleben Sie drinnen wohltuende Geborgenheit, sanftes Licht und entspannte Stunden.
2für1-Angebot
- 2 Nächte im Doppelzimmer „Caesare“ oder „Donatella“ für 2 Personen
- Herrliches Sekt-Frühstücksbuffet
- Genuss-Halbpension in den Restaurants der Parktherme
- 1 x Körperpackung 25 Minuten
- Freier Eintritt in die Parktherme & das weitläufige Saunadorf
- 1/4l Steirisches Kürbiskernöl als Geschenk zum mit nach Hause nehmen
- Kostenlose Teilnahme am Aktivprogramm der Parktherme – montags bis freitags
- Eigener Ruheraum für Vitalhotel-Gäste in der Parktherme
- Wellnesstasche mit Bademantel & Badetuch für die Zeit Ihres Aufenthaltes
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preise
2. November bis 24. Dezember 2026:
Zimmer „Caesare“ um 452 Euro für zwei Personen
Zimmer „Donatella“ um 471 Euro für zwei Personen
Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Vitalhotel**** Bad Radkersburg
Thermenstraße 21, 8490 Bad Radkersburg
Tel.: (03476) 41500
Mail: office@vital-hotel.com
Website: www.vital-hotel.com