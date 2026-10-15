Vitalhotel**** Bad Radkersburg

Steiermark: Zwei Nächte inkl. Halbpension und Thermeneintritt ab 452 Euro für zwei Personen.

Auf in Ihren winterlichen Thermen-Genussurlaub!

Wenn draußen die Temperaturen sinken, beginnt drinnen die schönste Zeit zum Entspannen.

Im ****Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg genießen Sie wohltuende Wärme, genussvolle Wohlfühltage und besondere Genussmomente – ideal für ein verlängertes Wochenende oder eine spontane Auszeit vom Alltag.

Starten Sie mit einem prickelnden Sekt-Frühstücksbuffet in den Tag, genießen Sie wohltuende Entspannung bei einer Körperpackung und lassen Sie sich im Rahmen der Halbpension in den Restaurants der Parktherme Bad Radkersburg kulinarisch verwöhnen.

Ein besonderes Highlight ist der direkte Zugang zur angeschlossenen mehrfach ausgezeichneten Parktherme: Auf 2.700 m² erwarten Sie wohltuende Wärme, ein weitläufiges Saunadorf mit acht Themen-Saunen sowie behagliche Ruhebereiche zum Abschalten und Genießen.

Während draußen der Winter seinen Zauber entfaltet, erleben Sie drinnen wohltuende Geborgenheit, sanftes Licht und entspannte Stunden.

2für1-Angebot

2 Nächte im Doppelzimmer „Caesare“ oder „Donatella“ für 2 Personen

im Doppelzimmer „Caesare“ oder „Donatella“ Herrliches Sekt-Frühstücksbuffet

Genuss-Halbpension in den Restaurants der Parktherme

in den Restaurants der Parktherme 1 x Körperpackung 25 Minuten

25 Minuten Freier Eintritt in die Parktherme & das weitläufige Saunadorf

& das weitläufige Saunadorf 1/4l Steirisches Kürbiskernöl als Geschenk zum mit nach Hause nehmen

Kostenlose Teilnahme am Aktivprogramm der Parktherme – montags bis freitags

Eigener Ruheraum für Vitalhotel-Gäste in der Parktherme

Wellnesstasche mit Bademantel & Badetuch für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.