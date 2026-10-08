Slowenien: Zwei Nächte mit Halbpension ab 332 Euro für zwei Personen.

Wo schon die Römer die Kraft des Thermalwassers zu schätzen wussten, lässt es sich heute wunderbar abschalten. Eingebettet in die grüne Landschaft des Rimske-Toplice-Tals zählt Rimske Terme zu den traditionsreichsten Kurorten Sloweniens - und verbindet historische Atmosphäre mit modernem Wellnesskomfort.

Als exklusives Adults-only-Resort ab 14 Jahren ist das Hotel wie gemacht für alle, die Ruhe und Erholung suchen.

Lassen Sie den Alltag hinter sich, genießen Sie die wohltuende Wärme des Thermalwassers aus der Amalija- und der Römischen Quelle und nehmen Sie sich wieder einmal bewusst Zeit für sich.

2für1-Angebot

Zwei Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension (reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet)

Nutzung von Schwimmbecken mit Thermalwasser

1x klassiche Massage (20 Min.) pro Person

1x Eintritt in die Saunawelt

Nutzung des Fitness-Zentrums

Kostenloser Parkplatz

Am Tag der An- und Abreise ganztägiges Baden

Angebot nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preis

10. Oktober bis 20. Dezember 2026 um 332 Euro (So - Fr) bzw. 372 Euro (Fr - So)

10. Jänner bis 7. Februar 2027 um 342 Euro (So - Fr) bzw. 380 Euro (Fr - So)

Jeweils für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Sofijin Dvor ****superior

Toplice 10, 3272 Rimske Toplice, Slowenien

Tel.: +386 3 574 2000

booking@rimske-terme.si

www.rimske-terme.si