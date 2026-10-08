Hotel Sofijin Dvor superior
Hotel Sofijin Dvor
Slowenien: Zwei Nächte mit Halbpension ab 332 Euro für zwei Personen.
Wo schon die Römer die Kraft des Thermalwassers zu schätzen wussten, lässt es sich heute wunderbar abschalten. Eingebettet in die grüne Landschaft des Rimske-Toplice-Tals zählt Rimske Terme zu den traditionsreichsten Kurorten Sloweniens - und verbindet historische Atmosphäre mit modernem Wellnesskomfort.
Als exklusives Adults-only-Resort ab 14 Jahren ist das Hotel wie gemacht für alle, die Ruhe und Erholung suchen.
Lassen Sie den Alltag hinter sich, genießen Sie die wohltuende Wärme des Thermalwassers aus der Amalija- und der Römischen Quelle und nehmen Sie sich wieder einmal bewusst Zeit für sich.
2für1-Angebot
- Zwei Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension (reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet)
- Nutzung von Schwimmbecken mit Thermalwasser
- 1x klassiche Massage (20 Min.) pro Person
- 1x Eintritt in die Saunawelt
- Nutzung des Fitness-Zentrums
- Kostenloser Parkplatz
- Am Tag der An- und Abreise ganztägiges Baden
Angebot nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preis
10. Oktober bis 20. Dezember 2026 um 332 Euro (So - Fr) bzw. 372 Euro (Fr - So)
10. Jänner bis 7. Februar 2027 um 342 Euro (So - Fr) bzw. 380 Euro (Fr - So)
Jeweils für zwei Personen.
Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Hotel Sofijin Dvor ****superior
Toplice 10, 3272 Rimske Toplice, Slowenien
Tel.: +386 3 574 2000
booking@rimske-terme.si
www.rimske-terme.si