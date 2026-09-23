2für1-Ermäßigung für "(Alles) was der Fall ist" der neuebuehnevillach

Wo endet die Welt, wo beginnt das Theater – und was passiert eigentlich dazwischen? Mit Ludwig Wittgensteins berühmtem Satz „Die Welt ist alles, was der Fall ist“ beginnt ein Theaterabend, der sich mit viel Spielfreude auf die Suche nach Antworten macht. Oder zumindest nach den richtigen Fragen.

„(Alles) was der Fall ist“ nähert sich sehr frei Wittgenstein und vielen anderen Denkern und landet dabei mitten im eigenen Leben. Eine Person stolpert auf die Bühne und versucht, sich in der Welt zurechtzufinden: räumlich, gedanklich und zunehmend persönlich. Denn plötzlich geht es um Krisen und Zweifel, um Ängste, psychische Gesundheit, aber ebenso um Stärken, Fähigkeiten und die Kunst, mit all dem umzugehen.

Martin Dueller und Markus Achatz verbinden philosophische Gedankenspiele mit den Mitteln des Theaters, lassen Slapstick auf Ernst und Komik auf berührende Momente treffen. So wird die Bühne zum Spiegel einer Welt, die manchmal herrlich absurd und manchmal ziemlich herausfordernd ist.

2für1-Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Kartenermäßigung für zwei Vorstellungen von "(Alles) was der Fall ist".

Wann: 3. und 5. November 2026

Wo: neuebuehnevillach

Ermäßigte Tickets erhältlich online unter neuebuehnevillach.at/tickets, ersichtlich als „Kleine Zeitung Ermäßigung“.