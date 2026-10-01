Winter Kärnten Card mit gratis Kinderkarte

Gratis Kinderkarte: Winter Kärnten-Card 2026/27

Am 2. November startet die Winter Kärnten Card Saison 2026/2027. Es warten heuer 43 Ausflugsziele aus den verschiedensten Bereichen auf Ihren Besuch.

Vorteile der Winter Kärnten-Card:

Einmal zahlen

Freier Eintritt bei 43 Ausflugszielen gültig von 2. November 2026 bis 2. April 2027

8 Bonuspartner mit tollen Ermäßigungen

Alle Infos zu den Öffnungszeiten der Ausflugsziele unter www.kaerntencard.at .

Preise 2026/27 pro WINTER Saisonpaket (2.11.2026-2.4.2027):

Erwachsene: 89 Euro.

Senioren: 86 Euro (Jahrgang 1966 und davor.).

Kinder: 49 Euro (2012–2020).

Kinder bis zum Jahrgang 2021 und jünger können die Ausflugsziele in Begleitung der Eltern oder Großeltern mit einer aufgeladenen Karte kostenlos benützen.

Gratis Kinderkarte

Club-Mitglieder erhalten ein Gratis-Kinderpaket, beim Kauf/Aufladen eines Erwachsenen-Winterpakets. Pro Erwachsenenkarte nur eine Kinderkarte gratis. Gültig für bis zu zwei Erwachsenen-Kinder-Pakete pro Kleine-Zeitung-Club-Haushalt.

Das Gratis-Kinderpaket gibt es nur bis zum 27. 11. 2026 in allen Büros der Kleinen Zeitung.

ACHTUNG: Das Kleine Zeitung-Büro in Klagenfurt hat freitags geschlossen.