Fernweh pur

Zwei Reisevorträge voller Abenteuerlust beim Anderswo Thementag am 9. Oktober.

Am 9. Oktober heißt es wieder: Eintauchen, Staunen, Träumen! Zwei außergewöhnliche Reisevorträge öffnen die Tür zu faszinierenden Welten. Gestartet wird am Dach der Welt: Martin Leonhardt nimmt Sie mit großartigen Bildern mit auf seine Reise von Europa nach Nepal. Dort begegnet er offenherzigen Menschen und staunt über die gewaltigen Dimensionen der faszinierenden Bergwelt. Danach erzählt Gerlinde Kaltenbrunner, wie sie es geschafft hat, alle 14 Achttausender zu besteigen – ohne zusätzlichen Sauerstoff und ohne externe Hilfe. Ein Tag voller Bilder, Emotionen und Geschichten – live erzählt und hautnah auf der großen Leinwand!

Wann: 9. Oktober ab 16:30

Wo: Kammersaal Graz

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Weitere Informationen und Tickets: www.anderswo.at