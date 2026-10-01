Exklusive WIFI-Kurse für iPhone und iPad

iPhone & iPad optimal nutzen: Erfahren Sie in den WIFI-Kursen, wie Sie mehr aus Ihren Apple-Geräten herausholen können.

Die drei jeweils vierstündigen Kurse widmen sich unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Einsteigerkurs geht es zunächst um die wichtigsten Grundlagen: Sie lernen die Benutzeroberfläche kennen, nehmen zentrale Systemeinstellungen unter die Lupe und erfahren, wie Sie Ihr Gerät an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Auch wichtige Anwendungen wie Safari für das Surfen im Internet und Mail für Ihre E-Mails stehen auf dem Programm. Praktische Tipps und Tricks helfen dabei, im Alltag sicherer mit iPhone und iPad umzugehen.

Im zweiten Workshop rücken die Fotos in den Mittelpunkt. Sie erfahren, wie mit iPhone oder iPad bessere Fotos und Videos gelingen, wie Sie Ihre Aufnahmen in der Fotos-App übersichtlich organisieren und diese mit wenigen Handgriffen optimal bearbeiten können.

Und wer noch mehr aus seinem Apple-Gerät herausholen möchte, entdeckt im dritten Kurs weitere nützliche Apps und Funktionen. Dabei geht es auch darum, iPhone und iPad effizienter einzusetzen und Möglichkeiten kennenzulernen, die im Alltag oft unentdeckt bleiben.

Termine

Kurs 1: Einsteigerkurs

Freitag, 13.11.2026, 8 - 12 Uhr, WIFI Graz

Freitag, 15.1.2027, 8 - 12 Uhr, WIFI Süd

Kurs 2: Fotos und mehr

Freitag, 4.12.2026, 8 - 12 Uhr, WIFI Graz

Freitag, 22.1.2027, 8 - 12 Uhr, WIFI Süd

Kurs 3: Spannende Apps, Tipps & Tricks

Dienstag, 12.1.2027, 8 - 12 Uhr, WIFI Graz

Freitag, 29.1.2027, 8 - 12 Uhr, WIFI Süd

Preis: 140 Euro pro Kurs

Dauer: jeweils 4 Stunden

Orte:

WIFI Graz, 8010 Graz - Körblergasse 111 - 113

WIFI Süd, 8141 Premstätten - Seering 8

Anmeldung: direkt über das WIFI-Kundenservice info@stmk.wifi.at, Tel. (0316) 602 1234 oder nachfolgendem Button.

Bitte zeigen Sie Ihre Kundenummer beim Kurs vor und bringen Sie Ihr eigenes iPhone oder iPad mit!

Achtung: die Anzahl der Kursplätze ist begrenzt!