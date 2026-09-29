Hotel Švicarija Terme Dobrna

Slowenien: Zwei Nächte mit Halbpension um 300 Euro für zwei Personen.

Direkt am Kurpark und in unmittelbarer Nähe der Thermalquelle gelegen, ist das traditionsreiche Hotel Švicarija ideal für alle, die Ruhe, Natur und besondere Wohlfühlmomente suchen. Wenn es draußen kühler wird, beginnt Ihre schönste Wohlfühlzeit. Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie entspannte Stunden im hoteleigenen Sauna- und Spa-Bereich mit finnischer und türkischer Sauna, Ruheraum und Thermaldusche im Freien.

Auch die Natur rund um die Therme lädt zu erholsamen Spaziergängen und aktiver Erholung ein. Zahlreiche Wander-, Rad- und Spazierwege führen direkt von der Therme in die idyllische Umgebung.

2für1-Angebot

Zwei Nächte mit Halbpension im King Doppelzimmer

Thermeneintritt

Eintritt ins hoteleigene "Sauna Spa" und ins "Arbora Spa" im Hotel Vita

10 Euro Wellness-Gutschein (einlösbar bei Mindestbetrag von 40 Euro)

Leih-Bademantel

Kostenloser Parkplatz

Angebot nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preis

29. September bis 22. Dezember 2026 sowie 2. bis 30. Jänner 2027 um 300 Euro für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.