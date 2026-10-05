Künstliche Intelligenz einfach erklärt

Komplexe Technologie trifft auf echte Menschen: Jetzt zum KI-Event von ahead in Kooperation mit der Kleinen Zeitung anmelden!

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst Teil unseres Alltags – in den Handys, im Büro und in den Schulen unserer Kinder. Gemeinsam mit „ahead“ holen wir das Thema aus der Datenwolke direkt auf die Bühne des Foyers im Styria Media Center in Graz bzw. auf die Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Frühjahr geht das Event nun in die zweite Runde: Lernen Sie, wie Künstliche Intelligenz wirklich funktioniert. Erfahren Sie, wie KI den Alltag von Familien, Berufstätigen und Selbstständigen bereits verändert – und wie Sie selbst davon profitieren können. Lernen Sie, Inhalte besser einzuordnen, echte von künstlich erstellten Ergebnissen zu unterscheiden und die Technik kritisch, aber entspannt zu nutzen. Statt trockener Theorie erwarten Sie Live-Demos direkt auf der Bühne: aktuelle Tools, die in Sekunden Lösungen liefern und zeigen, wie einfach der Einstieg sein kann. Dazu bekommen Sie konkrete Tipps und smarte Hacks.

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung mit dem Rabattcode "kleinezeitung30". Einlösbar auf www.ahead.at/events.

Wann & Wo:

28. Oktober 18 Uhr im Kleine Zeitung Foyer, Gadollaplatz 1, 8010 Graz (Einlass: 17:30)

30. Oktober 18 Uhr auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt, Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt (Einlass: 17:30)

Dauer: ca. 3 Stunden

TIPP: In zwei ganztägigen Workshops namens "ahead labs" (31. Oktober in Graz), die sich an unterschiedliche Zielgruppen wenden, können Sie noch tiefer in die Materie eintauchen. Mit Club-Vorteil.

Nähere Informationen & Anmeldung: www.ahead.at

Tel: 0650/ 8772944

Achtung: Die Plätze sind stark limitiert!