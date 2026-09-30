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Kathedrale in Santiago de Compostela

Schritt für Schritt nach Santiago de Compostela (c) Wastian Reisen

Leserreisen

Wenn der Weg selbst zum eigentlichen Ziel wird - portugiesischer Jakobsweg

Pilgerreise
Wann?

Pilgerreise auf dem portugiesischen Jakobsweg mit Wastian Reisen.

Preis

ab 2151 Euro pro Person im Doppelzimmer (statt 2390 Euro)
Einzelzimmerzuschlag: 490 Euro
Vorteilspreis unter Buchung des unten anzufordernden Gutscheincodes erhältlich, welcher Ihnen per Mail zugeschickt wird.

Highlights

  • Gemeinschaftliches Erlebnis: Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Unterwegssein, besondere Begegnungen und unvergessliche Momente.
  • Strecke: Insgesamt rund 155 Kilometer in 8 Tagesetappen.
  • Etappenlänge: Täglich werden etwa 15 bis 30 Kilometer zurückgelegt.
  • Route: Start am Atlantik, anschließend durch Orte wie Vila Chã, Rio Alto, Valença und O Porriño.
  • Ziel: Santiago de Compostela mit Teilnahme an der Pilgermesse in der Kathedrale des Hl. Jakobus.
  • Pilgerurkunde: Nach Vorlage des Pilgerpasses erhalten die Teilnehmenden die offizielle „Compostela“.
  • Reiseprogramm: Kombination aus täglichen Wanderungen, kulturellen Erlebnissen und freien Nachmittagen.
  • Charakter der Reise: Neben dem Erreichen des Ziels stehen Natur, Kultur und das bewusste Erleben des Jakobswegs im Vordergrund.

Angebot

  • Bus- und Flugreise inkl. Transfers
  • 10 x Nächtigung in Hotels der guten Mittelklasse mit HP
  • Pilgerbegleitung
  • Zustiegsstellen: Klagenfurt (Minimundus), Villach (PP Draubodenweg), Spittal (PP Rotes Kreuz), Hermagor (Bahnhof)

Reiseveranstalter

BDW Wastian Reisen

Tel: (04762) 62944

Mail: info@wastian-reisen.at