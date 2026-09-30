Wenn der Weg selbst zum eigentlichen Ziel wird - portugiesischer Jakobsweg

Pilgerreise auf dem portugiesischen Jakobsweg mit Wastian Reisen.

Preis

ab 2151 Euro pro Person im Doppelzimmer (statt 2390 Euro)

Einzelzimmerzuschlag: 490 Euro

Vorteilspreis unter Buchung des unten anzufordernden Gutscheincodes erhältlich, welcher Ihnen per Mail zugeschickt wird.

Highlights

Gemeinschaftliches Erlebnis: Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Unterwegssein, besondere Begegnungen und unvergessliche Momente.

Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Unterwegssein, besondere Begegnungen und unvergessliche Momente. Strecke: Insgesamt rund 155 Kilometer in 8 Tagesetappen .

Insgesamt rund in . Etappenlänge: Täglich werden etwa 15 bis 30 Kilometer zurückgelegt.

Täglich werden etwa zurückgelegt. Route: Start am Atlantik , anschließend durch Orte wie Vila Chã, Rio Alto, Valença und O Porriño .

Start am , anschließend durch Orte wie . Ziel: Santiago de Compostela mit Teilnahme an der Pilgermesse in der Kathedrale des Hl. Jakobus.

mit Teilnahme an der Pilgermesse in der Kathedrale des Hl. Jakobus. Pilgerurkunde: Nach Vorlage des Pilgerpasses erhalten die Teilnehmenden die offizielle „Compostela“ .

Nach Vorlage des Pilgerpasses erhalten die Teilnehmenden die offizielle . Reiseprogramm: Kombination aus täglichen Wanderungen, kulturellen Erlebnissen und freien Nachmittagen .

Kombination aus täglichen Wanderungen, und . Charakter der Reise: Neben dem Erreichen des Ziels stehen Natur, Kultur und das bewusste Erleben des Jakobswegs im Vordergrund.

Angebot

Bus- und Flugreise inkl. Transfers

10 x Nächtigung in Hotels der guten Mittelklasse mit HP

Pilgerbegleitung

Zustiegsstellen: Klagenfurt (Minimundus), Villach (PP Draubodenweg), Spittal (PP Rotes Kreuz), Hermagor (Bahnhof)

Reiseveranstalter

BDW Wastian Reisen

Tel: (04762) 62944

Mail: info@wastian-reisen.at