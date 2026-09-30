Schritt für Schritt nach Santiago de Compostela (c) Wastian Reisen
Leserreisen
Wenn der Weg selbst zum eigentlichen Ziel wird - portugiesischer Jakobsweg
Wann?
–
Wo?
Pilgerreise auf dem portugiesischen Jakobsweg mit Wastian Reisen.
Preis
ab 2151 Euro pro Person im Doppelzimmer (statt 2390 Euro)
Einzelzimmerzuschlag: 490 Euro
Vorteilspreis unter Buchung des unten anzufordernden Gutscheincodes erhältlich, welcher Ihnen per Mail zugeschickt wird.
Highlights
- Gemeinschaftliches Erlebnis: Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Unterwegssein, besondere Begegnungen und unvergessliche Momente.
- Strecke: Insgesamt rund 155 Kilometer in 8 Tagesetappen.
- Etappenlänge: Täglich werden etwa 15 bis 30 Kilometer zurückgelegt.
- Route: Start am Atlantik, anschließend durch Orte wie Vila Chã, Rio Alto, Valença und O Porriño.
- Ziel: Santiago de Compostela mit Teilnahme an der Pilgermesse in der Kathedrale des Hl. Jakobus.
- Pilgerurkunde: Nach Vorlage des Pilgerpasses erhalten die Teilnehmenden die offizielle „Compostela“.
- Reiseprogramm: Kombination aus täglichen Wanderungen, kulturellen Erlebnissen und freien Nachmittagen.
- Charakter der Reise: Neben dem Erreichen des Ziels stehen Natur, Kultur und das bewusste Erleben des Jakobswegs im Vordergrund.
Angebot
- Bus- und Flugreise inkl. Transfers
- 10 x Nächtigung in Hotels der guten Mittelklasse mit HP
- Pilgerbegleitung
- Zustiegsstellen: Klagenfurt (Minimundus), Villach (PP Draubodenweg), Spittal (PP Rotes Kreuz), Hermagor (Bahnhof)
Reiseveranstalter
BDW Wastian Reisen
Tel: (04762) 62944
Mail: info@wastian-reisen.at