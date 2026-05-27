30 % Ermäßigung für zwei Jeunesse-Familienkonzerte

Die Jeunesse Klagenfurt lädt im Herbst zu zwei Konzertabenteuern, die kleine und große Musikfans begeistern.

Den Anfang macht am 17. Oktober „Lunas Wackelkontakt“. Die Erfinderin Luna verwandelt in ihrer Werkstatt Toaster, Blechdosen, Kabel und Zahnräder in ein außergewöhnliches Orchester. Weil sie sich oft allein fühlt, baut sie sich kurzerhand einen Freund: Roboter Pepper. Doch bald merkt Luna, dass sich echte Freundschaft nicht programmieren lässt.

Am 28. November wird es bei „Herr Sturm und sein Wurm“ charmant, musikalisch und herrlich schräg. Ein älterer Herr, der am liebsten allein Klavier spielt, trifft auf einen frechen Wurm auf Freundschaftssuche. Eine warmherzige Geschichte über das Miteinander von Groß und Klein vom Theater MOKRIT.

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