2für1-Ermäßigung für die Steirische Junkerpräsentation

Das Warten hat bald ein Ende: Am 4. November heißt es wieder „Der Junker ist da!“. In der Grazer Stadthalle feiern die Junker-Winzer und -Winzerinnen das Original unter den Jungweinen. Das Fest rund um Wein, Gamsbart & Steirerhut hat sich als lebendiges Brauchtumsfest etabliert und gilt längst als Fixpunkt für alle Genießer von jugendlich-frischen Weinen.

Als Vorbote des neuen Jahrgangs besticht der Junker durch erfrischend-spritzige und jugendlich-frische Aromen. Der offizielle Verkausfsstart am 23. Oktober macht es möglich, auf den Nationalfeiertag mit dem Original unter den Jungweinen anzustoßen.

Neu: Nach der Verkostung geht esheuer erstmals weiter. Beim Junker-Ausklang (mit Junkerpräsentations-Ticket) bis Mitternacht wird der Abend mit Junker, Junker-Spritzer, Vibes & Beats im Foyer fortgesetzt. Bitte beachten Sie, dass die Speisen und Getränke im Foyer und beim Junker-Ausklang nicht im Eintrittspreis inkludiert sind

Weitere Infos zur Verantaltung unter: steirischerjunker.at

2für1-Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Kartenermäßigung für die Steirische Junkerpräsentation am 4. November von 17 bis 21 Uhr in der Grazer Stadthalle..

Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.Achtung: Schnell zugreifen! Limitiertes Kartenkontingent

Bestellungen sind online unter nachfolgendem Link möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).