30 % Ermäßigung für "Rocket Man - Das Elton John Biopical"

Pünktlich zum 80. Geburtstag von Sir Elton John am 25. März 2027 feiert "Rocket Man - Das Elton John Biopical" die neue Bühnenshow Weltpremiere und geht auf große Tournee.

„Rocket Man“ ist weit mehr als eine Tribute-Show – es ist eine tief beeindruckende wie mitreißende Hommage an eine der grössten Ikonen in der Musikgeschichte. Aufwendige Projektionen, originalgetreue Kostüme und eine mitreißende Konzertatmosphäre lassen die Welt von Elton John lebendig werden und verbinden sich zu einer außergewöhnlichen Bühnenshow. Doch hinter Glitzer, Glamour und Welthits steht vor allem die Geschichte eines Menschen: eine bewegende Reise zwischen Selbsterschaffung und Selbstzweifel, zwischen Ruhm, tiefem Absturz und dem mutigen Weg zurück ins Leben.

Weitere Infos: www.cofo.de

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für „Rocket Man - Das Elton John Biopical“.

Wann: Mittwoch, 9. Juni 2027, 20:00 Uhr

Wo: Helmut List Halle, Graz

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):