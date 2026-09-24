Weihnachtsflair, Ballettkunst & Kaffeekultur

Triest und eine Aufführung von „Der Nussknacker“ im berühmten Teatro Verdi erleben.

Preis

ab 398 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 95 Euro

Highlights

Triest zeigt sich in der Vorweihnachtszeit besonders stimmungsvoll mit eleganten Palazzi, Adventmarkt und traditionsreichen Cafés.

Übernachtung im historischen Palazzo Berlam, heute DoubleTree by Hilton.

Kultureller Höhepunkt: Tschaikowskis „Nussknacker“ im prachtvollen Teatro Verdi.

Das Corps de Ballet des Teatro di San Carlo aus Neapel führt den Ballettklassiker gemeinsam mit dem Orchester des Teatro Verdi auf.

Besuch einer Kaffeerösterei mit Einblicken in die Kunst der Kaffeeherstellung und Verkostung verschiedener Sorten.

Kunsthistorischer Rundgang zu den schönsten Plätzen, Palazzi und Gassen der Hafenstadt.

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus- Reisebus

1 Übernachtung mit Frühstück im Hotel Double-Tree by Hilton Triest****

Führung Kaffeerösterei inkl. Verkostung, örtlicher Guide am zweiten Tag, RETTER-Reisebegleitung

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

RETTER Reisen

Tel: (03335) 39 00

Mail: reisen@retter.at