Triest – zwischen Meer, Charme und dem Zauber des Nussknackers (c) Adobe Stock
Leserreisen
Weihnachtsflair, Ballettkunst & Kaffeekultur
Wann?
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Wo?
Triest und eine Aufführung von „Der Nussknacker“ im berühmten Teatro Verdi erleben.
Preis
ab 398 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 95 Euro
Highlights
- Triest zeigt sich in der Vorweihnachtszeit besonders stimmungsvoll mit eleganten Palazzi, Adventmarkt und traditionsreichen Cafés.
- Übernachtung im historischen Palazzo Berlam, heute DoubleTree by Hilton.
- Kultureller Höhepunkt: Tschaikowskis „Nussknacker“ im prachtvollen Teatro Verdi.
- Das Corps de Ballet des Teatro di San Carlo aus Neapel führt den Ballettklassiker gemeinsam mit dem Orchester des Teatro Verdi auf.
- Besuch einer Kaffeerösterei mit Einblicken in die Kunst der Kaffeeherstellung und Verkostung verschiedener Sorten.
- Kunsthistorischer Rundgang zu den schönsten Plätzen, Palazzi und Gassen der Hafenstadt.
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus- Reisebus
- 1 Übernachtung mit Frühstück im Hotel Double-Tree by Hilton Triest****
- Führung Kaffeerösterei inkl. Verkostung, örtlicher Guide am zweiten Tag, RETTER-Reisebegleitung
Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
RETTER Reisen
Tel: (03335) 39 00
Mail: reisen@retter.at