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Bild von der Innenstadt von Triest

Triest – zwischen Meer, Charme und dem Zauber des Nussknackers (c) Adobe Stock

Leserreisen

Weihnachtsflair, Ballettkunst & Kaffeekultur

KulturreiseOpernreise
Wann?

.–

Triest und eine Aufführung von „Der Nussknacker“ im berühmten Teatro Verdi erleben.

Preis

ab 398 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 95 Euro

Highlights

  • Triest zeigt sich in der Vorweihnachtszeit besonders stimmungsvoll mit eleganten Palazzi, Adventmarkt und traditionsreichen Cafés.
  • Übernachtung im historischen Palazzo Berlam, heute DoubleTree by Hilton.
  • Kultureller Höhepunkt: Tschaikowskis „Nussknacker“ im prachtvollen Teatro Verdi.
  • Das Corps de Ballet des Teatro di San Carlo aus Neapel führt den Ballettklassiker gemeinsam mit dem Orchester des Teatro Verdi auf.
  • Besuch einer Kaffeerösterei mit Einblicken in die Kunst der Kaffeeherstellung und Verkostung verschiedener Sorten.
  • Kunsthistorischer Rundgang zu den schönsten Plätzen, Palazzi und Gassen der Hafenstadt.

Angebot

  • Fahrt im RETTER Luxus- Reisebus
  • 1 Übernachtung mit Frühstück im Hotel Double-Tree by Hilton Triest****
  • Führung Kaffeerösterei inkl. Verkostung, örtlicher Guide am zweiten Tag, RETTER-Reisebegleitung

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

RETTER Reisen

Tel: (03335) 39 00 

Mail: reisen@retter.at