Eine spirituelle Reise Richtung Santiago de Compostella (c) KK
Leserreisen
Unterwegs auf dem französischen Jakobsweg
Wann?
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Wo?
Mit Wastian Reisen Schritt für Schritt den Zauber des Camino Francés entdecken.
Preis
ab 2151 Euro pro Person (statt 2390 Euro)
Einzelzimmerzuschlag: 490 Euro
Vorteilspreis unter Buchung des unten anzufordernden Gutscheincodes erhältlich, welcher Ihnen per Mail zugeschickt wird.
Highlights
- Der Jakobsweg steht für die Sehnsucht nach Reisen, Begegnungen und neuen Perspektiven.
- Der Camino Francés führt über ca. 850 km von Saint-Jean-Pied-de-Port durch Nordspanien bis nach Santiago de Compostela.
- Die Route führt durch Dörfer, Landschaften und historische Pilgerorte.
- Wastian Reisen begleitet bereits zum 20. Mal Pilgerinnen und Pilger auf dem Jakobsweg.
Angebot
- Bus- und Flugreise
- inkl. Transfers
- 13 x Nächtigung in Hotels der guten Mittelklasse mit HP
- Pilgerbegleitung
- Zustiegsstellen: Klagenfurt (Minimundus), Villach (PP Draubodenweg), Spittal (PP Rotes Kreuz), Hermagor (Bahnhof)
Reiseveranstalter
BDW Wastian Reisen
Tel: (04762) 62944
Mail: info@wastian-reisen.at