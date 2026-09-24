Unterwegs auf dem französischen Jakobsweg

Mit Wastian Reisen Schritt für Schritt den Zauber des Camino Francés entdecken.

Preis

ab 2151 Euro pro Person (statt 2390 Euro)

Einzelzimmerzuschlag: 490 Euro

Vorteilspreis unter Buchung des unten anzufordernden Gutscheincodes erhältlich, welcher Ihnen per Mail zugeschickt wird.

Highlights

Der Jakobsweg steht für die Sehnsucht nach Reisen, Begegnungen und neuen Perspektiven.

steht für die Sehnsucht nach Reisen, Begegnungen und neuen Perspektiven. Der Camino Francés führt über ca. 850 km von Saint-Jean-Pied-de-Port durch Nordspanien bis nach Santiago de Compostela .

führt über ca. von Saint-Jean-Pied-de-Port durch Nordspanien bis nach . Die Route führt durch Dörfer, Landschaften und historische Pilgerorte .

. Wastian Reisen begleitet bereits zum 20. Mal Pilgerinnen und Pilger auf dem Jakobsweg.

Angebot

Bus- und Flugreise

inkl. Transfers

13 x Nächtigung in Hotels der guten Mittelklasse mit HP

Pilgerbegleitung

Zustiegsstellen: Klagenfurt (Minimundus), Villach (PP Draubodenweg), Spittal (PP Rotes Kreuz), Hermagor (Bahnhof)

Reiseveranstalter

BDW Wastian Reisen

Tel: (04762) 62944

Mail: info@wastian-reisen.at