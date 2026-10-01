Naturhotel Alpenrose
Naturhotel Alpenrose
Kärnten: Zwei oder drei Nächte inkl. 3/4-Pension ab 316 Euro für zwei Personen.
Hoch über dem Millstätter See lädt das Naturhotel Alpenrose zu einer erholsamen Auszeit inmitten der Nockberge ein. Frische Bergluft, klare Herbsttage und die beeindruckende Natur schaffen ideale Bedingungen zum Abschalten und Krafttanken.
Nach dem Umbau verbindet die Alpenrose herzliche Gastfreundschaft mit dem Konzept „naturECHT à la Alpenrose“. Im Natur-SPA sorgen Saunen, beheiztes Außenschwimmbecken, Yoga und Kaltbaden für ganzheitliche Erholung. WLAN-freie Zimmer ohne TV und eine nachhaltige Küche runden das entschleunigte Urlaubserlebnis ab.
2für1-Angebot
- 2 oder 3 Nächte im Doppelzimmer inkl. 3/4-Pension
- Nutzung Natur-Spa mit div. Saunen und Außenschwimmbecken
- Badetasche mit Bademantel und Badetücher für den Aufenthalt
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum & Preis
1.Oktober bis 08. November 2026,
29. Januar bis 21. Februar 2027 und
24. März bis 28. April 2027.
2 Nächte um 316 Euro und 3 Nächte um 474 Euro für jeweils zwei Personen exkl. Abgaben.
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Naturhotel Alpenrose****
Obermillstatt 84, 9872 Millstatt am See
Tel: 04766 2500, E-Mail: info@naturhotel-alpenrose.at