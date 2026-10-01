Kärnten: Zwei oder drei Nächte inkl. 3/4-Pension ab 316 Euro für zwei Personen.

Hoch über dem Millstätter See lädt das Naturhotel Alpenrose zu einer erholsamen Auszeit inmitten der Nockberge ein. Frische Bergluft, klare Herbsttage und die beeindruckende Natur schaffen ideale Bedingungen zum Abschalten und Krafttanken.

Nach dem Umbau verbindet die Alpenrose herzliche Gastfreundschaft mit dem Konzept „naturECHT à la Alpenrose“. Im Natur-SPA sorgen Saunen, beheiztes Außenschwimmbecken, Yoga und Kaltbaden für ganzheitliche Erholung. WLAN-freie Zimmer ohne TV und eine nachhaltige Küche runden das entschleunigte Urlaubserlebnis ab.

2für1-Angebot

2 oder 3 Nächte im Doppelzimmer inkl. 3/4-Pension

Nutzung Natur-Spa mit div. Saunen und Außenschwimmbecken

Badetasche mit Bademantel und Badetücher für den Aufenthalt

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.