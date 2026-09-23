30 % Ermäßigung auf ausgewählte Vorstellungen beim Kabarettherbst

Lachfalten und Bauchmuskelkater garantiert: Der Kärntner Kabarettherbst bringt auch heuer wieder die Stars der heimischen Kabarettszene auf die Bühne!

30 % Ermäßigung auf ausgewählte Veranstaltungen beim Kabarettherbst Kärnten

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf folgende Vorstellungen:

7. Oktober: Grissemann und Stachel im Konzerthaus Klagenfurt

im Konzerthaus Klagenfurt 16. Oktober: Berni Wagner im Konzerthaus Klagenfurt

im Konzerthaus Klagenfurt 24. Oktober: Christian Dolezal im Konzerthaus Klagenfurt

im Konzerthaus Klagenfurt 28. Oktober: Harry G im Konzerthaus Klagenfurt

im Konzerthaus Klagenfurt 4. November: Alfred Dorfer im artBOX St. Gertraud

im artBOX St. Gertraud 7. November: Dirk Stermann im Konzerthaus Klagenfurt

im Konzerthaus Klagenfurt 21. November: Stermann und Grissemann: Loriot im Konzerthaus Klagenfurt

im Konzerthaus Klagenfurt 30. Dezember: Gernot Kulis im Konzerthaus Klagenfurt

Limitiertes Kontingent. Pro Club-Mitglied auf max. 2 Karten einlösbar.

Bestellungen sind online unter nachfolgendem Link möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).