Stermann und Grissemann: Das Ei ist Hart
Ermäßigungen
30 % Ermäßigung auf ausgewählte Vorstellungen beim Kabarettherbst
Wann?
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Wo?
Lachfalten und Bauchmuskelkater garantiert: Der Kärntner Kabarettherbst bringt auch heuer wieder die Stars der heimischen Kabarettszene auf die Bühne!
30 % Ermäßigung auf ausgewählte Veranstaltungen beim Kabarettherbst Kärnten
Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf folgende Vorstellungen:
- 7. Oktober: Grissemann und Stachel im Konzerthaus Klagenfurt
- 16. Oktober: Berni Wagner im Konzerthaus Klagenfurt
- 24. Oktober: Christian Dolezal im Konzerthaus Klagenfurt
- 28. Oktober: Harry G im Konzerthaus Klagenfurt
- 4. November: Alfred Dorfer im artBOX St. Gertraud
- 7. November: Dirk Stermann im Konzerthaus Klagenfurt
- 21. November: Stermann und Grissemann: Loriot im Konzerthaus Klagenfurt
- 30. Dezember: Gernot Kulis im Konzerthaus Klagenfurt
Limitiertes Kontingent. Pro Club-Mitglied auf max. 2 Karten einlösbar.
Bestellungen sind online unter nachfolgendem Link möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).