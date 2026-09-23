2für1-Ermäßigung für Malarina "Trophäenraub"

Malarina muss sich etwas überlegen: Finanzamt und Sozialversicherung fordern absurde Geldbeträge. Also macht sich die bürgerliche Pseudo-Feministin auf die Suche nach potenziellen Partnern und dated sich durch die Geschichte der Menschheit. In ihrem zweiten Kabarettprogramm „Trophäenraub“ nimmt Malarina gewohnt pointiert Patriarchat, Gesellschaft und österreichische Eigenheiten aufs Korn.

Geboren in Serbien und in Innsbruck aufgewachsen, flüchtete Malarina 2011 nach Wien. Mit ihrem Debüt „Serben sterben langsam“ wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Nun sorgt sie mit „Trophäenraub“ erneut für scharfsinniges Kabarett und provokanten Humor.

2für1-Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Kartenermäßigung für Malarina am 18. November um 19:30 Uhr im forumKLOSTER in Gleisdorf.

Ermäßigung gültig auf Karten der 2ten Kategorie; pro Kundennummer maximal auf 4 Karten einlösbar. Achtung: Schnell zugreifen! Limitiertes Kartenkontingent

Bestellungen sind online unter nachfolgendem Link möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).