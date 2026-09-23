2für1-Ermäßigung für Schneeberger & Bakanic Quartett

Zwei Virtuosen fusionieren ihre kreativen Kräfte: Gypsyjazz-Gitarrist Diknu Schneeberger und Akkordeonist Christian Bakanic schlagen gemeinsam neue musikalische Wege ein. Zwischen swingendem Gypsyjazz, feurigem Balkangroove, lyrischen Melodien und kammermusikalischen Kompositionen entstehen eigenständige Klangwelten, die durch improvisatorische Spontanität lebendig werden.

Ihr gemeinsames Debütalbum „Avanti, avanti“ steht für die energiegeladene Zusammenarbeit, getragen von Martin Heinzle am Kontrabass und Julian Wohlmuth an der Rhythmusgitarre. Mit ihrem „Alpin Swing“ verbindet das Wiener Quartett Gypsy-Swing, Balkan-Jazz und neue Volksmusik zu einer mitreißenden Mischung aus eingängigen Melodien und virtuoser Spielfreude.

2für1-Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Kartenermäßigung für Schneeberger & Bakanic Quartett am 4. November um 20 Uhr im forumKLOSTER in Gleisdorf.

Ermäßigung gültig auf Karten der 2ten Kategorie; pro Kundennummer maximal auf 4 Karten einlösbar. Achtung: Schnell zugreifen! Limitiertes Kartenkontingent

Bestellungen sind online unter nachfolgendem Link möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).