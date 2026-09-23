2für1-Ermäßigung für Norbert Schneider & Band

Mit seinem neuen Programm „Werkschau“ präsentiert Norbert Schneider Vorboten zum neuen Album und eine feine Auswahl aus seinem bisherigen Repertoire. Mit Liedern wie „Feia am Dachl“ greift Norbert aktuelle Entwicklungen auf. „Weit soist nau fliegen“ steht in der typischen Schneider-Liedermacher-Tradition. Wie immer erwartet das Publikum ein Abend voller Emotionen – von herzlichen Lachern bis zur Rührung spannt sich der Spagat der Gefühle, die durch Norberts Texte geweckt werden. Sein außergewöhnliches Gitarrenspiel und das hohe musikalische Niveau, auf dem seine Band mit ihm im Austausch steht, verblüffen immer wieder. Der dreifache Amadeus Music Award Gewinner ist ein Meister darin, komplexe Themen wie Glaube, Vergänglichkeit und Liebe in Musik zu verpacken und mit viel Wiener Charme zu servieren.

2für1-Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Kartenermäßigung für Norbert Schneider & Band am 30. Oktober um 20 Uhr im forumKLOSTER in Gleisdorf.

Ermäßigung gültig auf Karten der 2ten Kategorie; pro Kundennummer maximal auf 4 Karten einlösbar. Achtung: Schnell zugreifen! Limitiertes Kartenkontingent

Bestellungen sind online unter nachfolgendem Link möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).