30 % Ermäßigung auf den „Digitalen Entdecker-Workshop“ für Kinder

In nur drei Stunden entdecken Kinder spielerisch die spannende Welt der Technik. Beim Programmieren, Entwickeln und Gestalten werden sie selbst kreativ und setzen ihre eigenen Ideen in die Tat um. Durchgeführt werden die Workshops von unserem Partner heureka.kids, der die Kinder mit viel Know-how durch die Welt der Technik begleitet.

Drei Technik-Highlights in einem Workshop:

Micro:bit – ein eigenes Bewegungsgadget programmieren

Technik zum Anfassen: Die Kinder programmieren ein Gadget, das auf Bewegungen reagiert, und lernen dabei erste Grundlagen des Codings kennen.

Scratch – ein eigenes Spiel entwickeln

Mit Scratch gestalten die Kinder ein individuelles Spiel. Dabei steuern sie ein Maskottchen durch Bewegung, sammeln Obst und entdecken ganz nebenbei die Grundlagen der Programmierung.

3D-Druck – von der Idee zum fertigen Objekt

Mit Tinkercad erstellen die jungen Entdeckerinnen und Entdecker eigene 3D-Modelle. Anschließend erleben sie live, wie aus einem digitalen Entwurf ein echtes Objekt entsteht.

Als besondere Erinnerung darf jedes Kind das heureka.kids-Maskottchen mit nach Hause nehmen.

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung für den digitalen Entdecker-Workshop für Kinder und zahlen somit nur 35 Euro statt 50 Euro pro Ticket.

Termine:

Dienstag, 27. Oktober 2026, 9 - 12 Uhr, Kleine Zeitung Regionalbüro Hartberg

Freitag, 13. November 2026, 14 - 17 Uhr, Kleine Zeitung Regionalbüro Feldbach