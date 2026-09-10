Tickets für Handballspiele der HSG Holding Graz um nur 12 € statt 17 €

Club-Mitglieder erhalten Tickets für Heimspiele der HSG Holding Graz um nur 12,00 € statt 17,00 €

HSG Holding Graz live erleben!

Die HSG Holding Graz steht Woche für Woche für packende Handball-Momente, leidenschaftlichen Einsatz und spannende Spiele. Mit starkem Teamgeist, temporeichen Aktionen und einer begeisternden Atmosphäre in der Halle zieht die Mannschaft Fans aus Graz und der gesamten Region in ihren Bann. Jeder Treffer zeigt: Diese Mannschaft lebt Leidenschaft!

Wer die Spieler der HSG Holding Graz live erleben möchte, kann sich Tickets als Kleine Zeitung Club-Mitglied jetzt direkt vor Ort an der Kassa um nur 12,00 € statt um 17,00€ sichern.

Hier geht‘s zum aktuellen Spielplan.

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