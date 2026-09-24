AUFGEBRAUCHT: 2für1-Kartenermäßigung für Nestroys "Der Hochzeitstag"

Theater in der Steiermark: Die Schlossfestspiele Piber bringen mit Johann Nestroys Komödie „Der Hochzeitstag“ pointierten Humor und bissige Gesellschaftskritik auf die Bühne. Im prachtvollen Prunksaal von Schloss Piber erwartet das Publikum ein unterhaltsamer Theaterabend in historischer Kulisse.

Camilla und der chronisch klamme Paphuzi stehen kurz vor der Hochzeit. Doch statt romantischer Vorfreude bestimmen plötzlich Entführung, Lösegeld, Macht und Geld das Geschehen. Der Bandenchef Zampa sieht seine Chance gekommen und will kurzerhand selbst zum Bräutigam werden.

Mit scharfem Wortwitz entlarvt Nestroy Gier, Eitelkeit und gesellschaftliche Doppelmoral. Gleichzeitig überraschen die starken Frauenfiguren mit einer erstaunlich modernen Haltung. Das bereits 1832 entstandene Stück zeigt damit, wie zeitgemäß Nestroys Gesellschaftskritik bis heute sein kann.

Für den Kulturverein „Theater absolut“ wurde „Der Hochzeitstag“ neu adaptiert. Die Verbindung aus Nestroy, Komödie, Gesellschaftskritik und Schlossambiente macht die Aufführung in Piber zu einem besonderen Kulturerlebnis in der Weststeiermark.

2für1-Kartenermäßigung

DAS ERMÄßIGTE KARTENKONTINGENT ist aufgebraucht.

2für1-Kartenermäßigung für eine von sechs Vorstellungen von „Der Hochzeitstag“ nach Johann Nestroy. Club-Mitglieder bezahlen für zwei Karten nur 49,90 Euro statt 99,80 Euro.

Termine:

4., 6., 7. und 13. November: Einlass um 19.30 Uhr,

Beginn Theateraufführung um 20 Uhr

15. und 20. November: Einlass um 16.30 Uhr,

Beginn Theateraufführung um 17 Uhr

Wo: Lipizzanergestüt Piber in Köflach

Ablauf bei Beginn um 20 Uhr:

- 19.30 Uhr: Einlass im Prunksaal Maestoso inkl. eines Begrüßungsgetränks und zwei belegten Brötchen

- 20 Uhr: Beginn Theateraufführung

- 21.15 Uhr: 30 min Pause mit Eigenkompositionen zum Theaterstück

- 21.45 Uhr: Beginn 2. Akt des Theaterstückes

- 22.30 Uhr: Ende der Vorstellung, musikalischer Ausklang

Schnell zugreifen, das Kartenkontingent ist begrenzt!

Kartenbestellung unter der Telefonnummer 03123 202 20. Pro Kundennummer kann das Angebot einmal genutzt werden.