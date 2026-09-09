Südafrika hautnah: Mit vier Wildparks

Erleben Sie Elefanten, Nashörner, Nilpferde und Löwen ganz nah auf dieser exklusiven Rundreise mit Safaris im Kruger Nationalpark, im Hluhluwe Game Reserve sowie dem einzigartigen Mkhaya Game Reserve in Swaziland.

Preis

ab 3960 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 440 Euro

Highlights

Bootsfahrt im St. Lucia Wetlands Park – Nilpferde und Krokodile aus nächster Nähe

– Nilpferde und Krokodile aus nächster Nähe Kapstadt & Tafelberg – Besuch der einzigartigen Metropole

– Besuch der einzigartigen Metropole Kap der Guten Hoffnung – eindrucksvolle Rundfahrt entlang der Küste

– eindrucksvolle Rundfahrt entlang der Küste Blyde River Canyon – spektakuläre Landschaft und Naturkulisse

– spektakuläre Landschaft und Naturkulisse Stellenbosch & Weinland – malerische Weinregion rund um Stellenbosch

Angebot

Flug Wien-Johannesburg/ Kapstadt-Wien inkl. Flughafengebühren

Flug Durban-Kapstadt

10 x Nächtigung / Frühstück in guten Lodges und Hotels

5 x Abendessen

2 x Mittagessen, Busfahrten

Jeep-Safaris im Kruger NP, Mkhaya NP, Hluhluwe NP u.v.m.

Reiseleitung ab/bis Wien mit Mag. Christian Schatz

Optional: 6 Tage Namibia-Verlängerung

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

GEO Reisen

im Eventreisebüro in 8010 Graz, Hamerlinggasse 6

Tel: (0316) 813001

Mail: graz@geo.at

Web: www.bestfortravel.com/graz