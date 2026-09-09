Safari-Rundreise in Südafrika (c) AdobeStock
Leserreisen
Südafrika hautnah: Mit vier Wildparks
Wann?
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Wo?
Erleben Sie Elefanten, Nashörner, Nilpferde und Löwen ganz nah auf dieser exklusiven Rundreise mit Safaris im Kruger Nationalpark, im Hluhluwe Game Reserve sowie dem einzigartigen Mkhaya Game Reserve in Swaziland.
Preis
ab 3960 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 440 Euro
Highlights
- Bootsfahrt im St. Lucia Wetlands Park – Nilpferde und Krokodile aus nächster Nähe
- Kapstadt & Tafelberg – Besuch der einzigartigen Metropole
- Kap der Guten Hoffnung – eindrucksvolle Rundfahrt entlang der Küste
- Blyde River Canyon – spektakuläre Landschaft und Naturkulisse
- Stellenbosch & Weinland – malerische Weinregion rund um Stellenbosch
Angebot
- Flug Wien-Johannesburg/ Kapstadt-Wien inkl. Flughafengebühren
- Flug Durban-Kapstadt
- 10 x Nächtigung / Frühstück in guten Lodges und Hotels
- 5 x Abendessen
- 2 x Mittagessen, Busfahrten
- Jeep-Safaris im Kruger NP, Mkhaya NP, Hluhluwe NP u.v.m.
- Reiseleitung ab/bis Wien mit Mag. Christian Schatz
- Optional: 6 Tage Namibia-Verlängerung
Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
GEO Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz, Hamerlinggasse 6
Tel: (0316) 813001
Mail: graz@geo.at