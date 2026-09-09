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Elefantenpaar

Safari-Rundreise in Südafrika (c) AdobeStock

Leserreisen

Südafrika hautnah: Mit vier Wildparks

BadeurlaubSafari-Rundreise
Wann?

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Erleben Sie Elefanten, Nashörner, Nilpferde und Löwen ganz nah auf dieser exklusiven Rundreise mit Safaris im Kruger Nationalpark, im Hluhluwe Game Reserve sowie dem einzigartigen Mkhaya Game Reserve in Swaziland.

Preis

ab 3960 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 440 Euro

Highlights

  • Bootsfahrt im St. Lucia Wetlands Park – Nilpferde und Krokodile aus nächster Nähe
  • Kapstadt & Tafelberg – Besuch der einzigartigen Metropole
  • Kap der Guten Hoffnung – eindrucksvolle Rundfahrt entlang der Küste
  • Blyde River Canyon – spektakuläre Landschaft und Naturkulisse
  • Stellenbosch & Weinland – malerische Weinregion rund um Stellenbosch

Angebot

  • Flug Wien-Johannesburg/ Kapstadt-Wien inkl. Flughafengebühren
  • Flug Durban-Kapstadt
  • 10 x Nächtigung / Frühstück in guten Lodges und Hotels
  • 5 x Abendessen
  • 2 x Mittagessen, Busfahrten
  • Jeep-Safaris im Kruger NP, Mkhaya NP, Hluhluwe NP u.v.m.
  • Reiseleitung ab/bis Wien mit Mag. Christian Schatz
  • Optional: 6 Tage Namibia-Verlängerung

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

GEO Reisen 

im Eventreisebüro in 8010 Graz, Hamerlinggasse 6

Tel: (0316) 813001

Mail: graz@geo.at

Web: www.bestfortravel.com/graz