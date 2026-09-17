50 % Ermäßigung Wilder Berg Mautern

Rund 300 Alpentiere, faszinierende Begegnungen und jede Menge Action machen den Wilden Berg Mautern zum abwechslungsreichen Ausflugsziel für die ganze Familie. Bequem geht es mit dem Sessellift oder dem Parkbus hinauf – dort warten tierische Erlebnisse und zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein. Bei den Fütterungen lassen sich die Bewohner des Alpentierparks aus nächster Nähe beobachten. Besondere Einblicke in die Tierwelt bieten auch Catwalk, Mufflwalk und Waidblick. Im Spielpark sorgen Riesenrutsche, Flugschaukel und der neun Meter hohe Hochsitz für Spaß und Nervenkitzel. Wer rasant ins Tal möchte, saust mit der Sommerrodelbahn (Wiesengleiter) oder den Mountain-Karts bergab. Ruhiger geht es über den idyllischen Waldwanderweg oder mit dem Sessellift zurück ins Tal.

Tipp: Ab 18. September finden jeden Freitag gegen Voranmeldung Herbstführungen statt. Dabei erfahren Interessierte Spannendes darüber, wie sich die Alpentierwelt auf die kalte Jahreszeit vorbereitet.

Die Öffnungstage finden Sie online auf derwildeberg.at.

50 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 50 % Ermäßigung auf reguläre Eintrittskarten (inkl. Berg- und Talfahrt).

Regulärer Preis: Erwachsene 22,50 Euro, Kinder (Jg. 2011-2022) 13,50 Euro

Aktionszeitraum: 17. September bis 1. November 2026

Die Ermäßigung ist auf max. 2 Erwachsenen- und 2 Kinder-Tickets pro Club-Mitglied einlösbar.

Gegen Vorlage der Club-Karte an der Liftkassa oder gegen Vorlage der Kundennummer im Benutzerprofil in der Kleine Zeitung App.

Nicht einzulösen auf Familienkarten oder andere Leistungen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Ermäßigungen.