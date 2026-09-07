hechtl
Ermäßigungen
30 % Ermäßigung auf Kabarett-Tickets für Alexander Hechtl in Voitsberg
Wann?
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Was kommt eigentlich, wenn die Arbeit erledigt ist? Kabarettist und Philosoph Alexander Hechtl geht dieser Frage in „Die Hacklerkabaregelung“ mit viel Humor, Musik und feinen Alltagsbeobachtungen auf den Grund.
30 % Ermäßigung
Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für das Kabarett von Alexander Hechtl
Wann: Mittwoch, 21. Oktober 2026, ab 18 Uhr
Wo: Regionalbüro Kleine Zeitung Voitsberg