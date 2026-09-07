30 % Ermäßigung auf Kabarett-Tickets für Alexander Hechtl in Voitsberg

Was kommt eigentlich, wenn die Arbeit erledigt ist? Kabarettist und Philosoph Alexander Hechtl geht dieser Frage in „Die Hacklerkabaregelung“ mit viel Humor, Musik und feinen Alltagsbeobachtungen auf den Grund.

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für das Kabarett von Alexander Hechtl

Wann: Mittwoch, 21. Oktober 2026, ab 18 Uhr

Wo: Regionalbüro Kleine Zeitung Voitsberg