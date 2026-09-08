Kärnten: Drei Nächte in der Juniorsuite inkl. Frühstück und Kärnten-Card ab 591 Euro für zwei Personen.

Mitten in den Kärntner Nockbergen, auf 1100 Metern Höhe, ist das Thermenwelt Hotel Pulverer ein entspannter Rückzugsort für alle, die Natur, Wellness und Genuss verbinden möchten. Im Herbst führen rund 1000 Kilometer bestens ausgeschilderte Wanderwege durch die sanfte Berglandschaft des Biosphärenparks. Im Winter wartet direkt vor der Tür eine großzügige Skiregion – beste Aussichten also für aktive Tage und entspannte Stunden.

Das familienfreundliche 5-Sterne-Wellnesshotel verbindet Kärntner Gastfreundschaft mit moderner Wellness, ausgezeichneter Küche und einem vielseitigen Gesundheitsangebot. Herzstück des Hauses ist die 4200 m² große Thermenwelt: Täglich fließen mehr als 250.000 Liter heilendes Thermalwasser in die Becken. Zehn verschiedene Saunen, ein Naturbadeteich und ein Infinity-Pool bieten viel Raum zum Abschalten und Auftanken.

2für1-Angebot

3 Nächte in der Junior Suite mit Frühstück

hauseigene Thermen- und Saunawelt, Badeteich und Infinity-Becken

Kärnten Card bis Anfang November inklusive

Angebot nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preis

8. September bis 23. Oktober und 1. bis 21. November 2026 um 591 Euro, 24. bis 31. Oktober um 621 Euro und 4. bis 21. Dezember um 651 Euro, jeweils für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Pulverer

Thermenstraße 4, 9546 Bad Kleinkirchheim

Tel.: 04240 744

Mail: hotel@pulverer.at

www.pulverer.at