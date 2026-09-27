Kärnten: Drei Nächte im gewählten Chalet um 485 Euro für zwei Personen und 635 Euro für vier Personen.

Wenn sich die Nockberge in warmes Gold, Rot und Orange kleiden, beginnt eine der schönsten Zeiten für eine Auszeit in den Bergen. Die Trattlers Hof-Chalets in Bad Kleinkirchheim verbinden alpinen Charme mit modernem Luxus – und bieten viel Raum für entspannte Herbsttage zu zweit, mit Familie oder Freunden. In Ihrem großzügigen Chalet genießen Sie Privatsphäre und Freiheit auf Selbstversorger-Basis. Das besondere Extra: Ihr eigenes Private SPA mit Panorama-Sauna und beheizter Außenwanne auf der Terrasse.

Erkunden Sie die Nockberge beim Wandern oder Biken, genießen Sie klare Bergluft und weite Ausblicke. Danach darf es gerne ruhiger werden: Die Thermen von Bad Kleinkirchheim laden zu wohltuender Wärme und entspannten Wellnessmomenten ein. Regionale Spezialitäten, saisonale Köstlichkeiten und ausgewählte Weine serviert das Hüttenrestaurant Trattlers Einkehr direkt neben dem Chaletdorf. So verbindet sich in Bad Kleinkirchheim aktive Zeit in der Natur mit privatem Wellnessluxus und genussvollen Stunden – für eine Auszeit, die noch lange nachwirkt.

2für1-Angebot

3 Nächte im Chalet Classic Romantik für 2 Personen (1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer) ODER

3 Nächte im Chalet Classic Family & Friends für bis zu 4 Personen (2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer)

inkl. Private SPA mit Panoramasauna und beheizter Außenwanne

Selbstversorger

inkl. Sonnenschein Card für die Dauer des Aufenthalts

für die Dauer des Aufenthalts 1 Flasche Wein als Heimreisegeschenk

als Heimreisegeschenk Inkl. Endreinigung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.