Mit der Yacht zu den Traumzielen der Karibik

An Bord der luxuriösen Scenic Eclipse II reisen Sie von Panama bis Barbados und entdecken unterwegs eine faszinierende Mischung aus tropischen Inselwelten, farbenfrohen Städten und Orten fernab der klassischen Routen.

Preis

ab/bis Wien: ab 12.290 Euro pro Person

Highlights

Exklusive Reise auf der Scenic Eclipse II mit maximal 228 Gästen

mit maximal 228 Gästen Highlights: Panamakanal, Karibik, Cartagena, Curaçao, St. Lucia und Barbados

Kleine Häfen und besondere Ziele abseits klassischer Kreuzfahrtrouten San-Blas-Inseln Cartagena Cabo de la Vela Curaçao Tobago Cays und Mayreau St. Lucia mit den berühmten Pitons Barbados

Luxus an Bord mit Suiten, Butler-Service, Premium-Kulinarik und Getränken

mit Suiten, Butler-Service, Premium-Kulinarik und Getränken Naturerlebnisse per Zodiac, Kajak, Helikopter oder U-Boot

In dieser Form europaweit nicht als vergleichbare Pauschalreise mit Reisebegleitung buchbar

Außergewöhnliches Once-in-a-Lifetime-Erlebnis

Angebot

Flug ab/bis Wien

1 Nacht im Hotel Hilton Panama o.ä.

1 Nacht im Hilton Barbados Resort o.ä. mit Frühstück

Transfers

Unterbringung in einer Deluxe Veranda Suite mit privater Veranda bzw. Terrasse

persönlicher Butler-Service

bis zu 10 Dining-Erlebnisse

Premium-Getränke ganztägig

ausgewählte Landausflüge, Aktivitäten u. v. m.

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reisveranstalter

Seereisen Center

Tel.: (01) 713 04 00

Web: seereisen-center.at