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Einmal im Leben: Mit einer luxuriösen Yacht durch die Karibik (c) Travelographer
Leserreisen
Mit der Yacht zu den Traumzielen der Karibik
Wann?
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Wo?
An Bord der luxuriösen Scenic Eclipse II reisen Sie von Panama bis Barbados und entdecken unterwegs eine faszinierende Mischung aus tropischen Inselwelten, farbenfrohen Städten und Orten fernab der klassischen Routen.
Preis
ab/bis Wien: ab 12.290 Euro pro Person
Highlights
- Exklusive Reise auf der Scenic Eclipse II mit maximal 228 Gästen
- Highlights: Panamakanal, Karibik, Cartagena, Curaçao, St. Lucia und Barbados
- Kleine Häfen und besondere Ziele abseits klassischer Kreuzfahrtrouten
- San-Blas-Inseln
- Cartagena
- Cabo de la Vela
- Curaçao
- Tobago Cays und Mayreau
- St. Lucia mit den berühmten Pitons
- Barbados
- Luxus an Bord mit Suiten, Butler-Service, Premium-Kulinarik und Getränken
- Naturerlebnisse per Zodiac, Kajak, Helikopter oder U-Boot
- In dieser Form europaweit nicht als vergleichbare Pauschalreise mit Reisebegleitung buchbar
- Außergewöhnliches Once-in-a-Lifetime-Erlebnis
Angebot
- Flug ab/bis Wien
- 1 Nacht im Hotel Hilton Panama o.ä.
- 1 Nacht im Hilton Barbados Resort o.ä. mit Frühstück
- Transfers
- Unterbringung in einer Deluxe Veranda Suite mit privater Veranda bzw. Terrasse
- persönlicher Butler-Service
- bis zu 10 Dining-Erlebnisse
- Premium-Getränke ganztägig
- ausgewählte Landausflüge, Aktivitäten u. v. m.
Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reisveranstalter
Seereisen Center
Tel.: (01) 713 04 00
Web: seereisen-center.at