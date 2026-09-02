Bom Dia, Portugal!

Lissabon zum Auftakt, die Algarve als großes Finale: Diese Reise mit GEO-Reisen zeigt Portugal von seinen schönsten Seiten.

Preis

1150 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 150 Euro

Highlights

Lissabon: nostalgische Straßenbahnen, elegante Plätze und urbanes Flair

nostalgische Straßenbahnen, elegante Plätze und urbanes Flair Weiterreise an die Algarve mit goldenen Sandstränden und beeindruckenden Felsformationen

mit goldenen Sandstränden und beeindruckenden Felsformationen Besuch der Küstenorte Faro, Albufeira und Lagos

Genuss von portugiesischem Wein

Besonderes Erlebnis: Mithilfe bei der Orangenernte auf einer traditionellen Plantage

auf einer traditionellen Plantage Abwechslungsreiche Kombination aus Stadterlebnis, Natur, Genuss und Entspannung

Angebot

Flug Wien-Lissabon-Faro-Wien

4 Nächte an der Algarve (3 x HP, 1 x NF)

Besichtigungen Lissabon, Faro, Albufeira & Lagos

Orangenernte mit Verkostung

Weinverkostung

Rundfahrten und Transfers lt. Programm

Geo Reisen Reisebegleitung

Raiffeisen-Stornoschutz

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Geo Reisen

im Eventreisebüro in 8010 Graz, Hamerlinggasse 6

Tel. (0316) 813001

Mail: graz@geo.at

www.bestfortravel.com/graz