Von Lissabons Gassen über Traumstrände bis zur Orangenernte unter der Sonne der Algarve (c) AdobeStock
Leserreisen
Bom Dia, Portugal!
Wann?
.–
Wo?
Lissabon zum Auftakt, die Algarve als großes Finale: Diese Reise mit GEO-Reisen zeigt Portugal von seinen schönsten Seiten.
Preis
1150 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 150 Euro
Highlights
- Lissabon: nostalgische Straßenbahnen, elegante Plätze und urbanes Flair
- Weiterreise an die Algarve mit goldenen Sandstränden und beeindruckenden Felsformationen
- Besuch der Küstenorte Faro, Albufeira und Lagos
- Genuss von portugiesischem Wein
- Besonderes Erlebnis: Mithilfe bei der Orangenernte auf einer traditionellen Plantage
- Abwechslungsreiche Kombination aus Stadterlebnis, Natur, Genuss und Entspannung
Angebot
- Flug Wien-Lissabon-Faro-Wien
- 4 Nächte an der Algarve (3 x HP, 1 x NF)
- Besichtigungen Lissabon, Faro, Albufeira & Lagos
- Orangenernte mit Verkostung
- Weinverkostung
- Rundfahrten und Transfers lt. Programm
- Geo Reisen Reisebegleitung
- Raiffeisen-Stornoschutz
Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Geo Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz, Hamerlinggasse 6
Tel. (0316) 813001
Mail: graz@geo.at
www.bestfortravel.com/graz