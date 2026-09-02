Kleine Zeitung Logo
Suche
Strand an der Algarve

Von Lissabons Gassen über Traumstrände bis zur Orangenernte unter der Sonne der Algarve (c) AdobeStock

Leserreisen

Bom Dia, Portugal!

BadeurlaubKulturreise
Wann?

.–

Lissabon zum Auftakt, die Algarve als großes Finale: Diese Reise mit GEO-Reisen zeigt Portugal von seinen schönsten Seiten.

Preis

1150 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 150 Euro

Highlights

  • Lissabon: nostalgische Straßenbahnen, elegante Plätze und urbanes Flair
  • Weiterreise an die Algarve mit goldenen Sandstränden und beeindruckenden Felsformationen
  • Besuch der Küstenorte Faro, Albufeira und Lagos
  • Genuss von portugiesischem Wein
  • Besonderes Erlebnis: Mithilfe bei der Orangenernte auf einer traditionellen Plantage
  • Abwechslungsreiche Kombination aus Stadterlebnis, Natur, Genuss und Entspannung

Angebot

  • Flug Wien-Lissabon-Faro-Wien
  • 4 Nächte an der Algarve (3 x HP, 1 x NF)
  • Besichtigungen Lissabon, Faro, Albufeira & Lagos
  • Orangenernte mit Verkostung
  • Weinverkostung
  • Rundfahrten und Transfers lt. Programm
  • Geo Reisen Reisebegleitung
  • Raiffeisen-Stornoschutz

Buchung nur nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Geo Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz, Hamerlinggasse 6
Tel. (0316) 813001
Mail: graz@geo.at
www.bestfortravel.com/graz