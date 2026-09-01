Thermenhotel Radin

Slowenien: Zwei Nächte mit Halbpension um 269 Euro für zwei Personen.

Die älteste Erwähnung des Ortes Radenci reicht in das Jahr 1436 zurück, als der Ort noch „Radein“ genannt wurde – darauf beruht auch der Name des Hotels. Es zeichnet sich durch eine über 140-jährige Kurtradition und CO 2 -reiche Mineralwasserquellen aus. Die Besonderheit des Hotels Radin ist der Trinksalon mit der Quelle des natürlichen Mineralwassers. Die Trinkkuren mit dem natürlichen Mineralwasser sind ein Symbol des Hotels, das vor allem von Gästen besucht wird, die sich Ruhe und Entspannung wünschen.

Die Gäste des Hotels Radin haben unmittelbaren Zugang zur Thermalwelt sowie zum Gesundheits- und Wellness-Zentrum, in dem die CO 2 -Mineralbäder angeboten werden. Das Baden im Mineralbad hat viele wohltuende Wirkungen und wirkt sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden aus. Im Hotelrestaurant genießen Sie gesunde kulinarische Köstlichkeiten.

2für1-Angebot

2 Nächte im Standard-Doppelzimmer

Halbpension mit Frühstücks- und Abendbuffet

Benutzung des hauseigenen Thermal- und Schwimmbads

1 x pro Tag Benutzung der Saunalandschaft (12 bis 16 Uhr)

täglich Trinkkur im Salon der Gesundheit

1 Getränk nach Wahl zum Abendessen (ausgewählte Getränke)

Angebot nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preis

1. September bis 1. November 2026 um 269 Euro für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Radin

Zdraviliško naselje 12,

SI - 9252 Radenci

Tel: +386 2 512 2200

www.zdravilisce-radenci.si