Entdecken Sie die faszinierende Welt der Fermentation. Gemeinsam mit Fermentfreude laden wir zu genussvollen Fermentations-Workshops in ausgewählten Kleine Zeitung Regionalbüros ein. Lernen Sie die Grundlagen der Fermentation kennen und erfahren Sie, wie Sie köstliche Fermente ganz einfach selbst herstellen können. Gemeinsam wird geschnippelt, angesetzt und natürlich auch verkostet. Freuen Sie sich auf viele Tipps, Inspirationen und Genussmomente.

30 % Ermäßigung auf Tickets für den Fermentations-Workshop

Club-Mitglieder zahlen für den Workshop nur 62 Euro statt 89 Euro.

Achtung: Anzahl der Teilnehmer:innen ist limitiert.

Die Kurse finden in diesen Regionalbüros statt:

Voitsberg : Mittwoch, 30. September 2026 Start 17.00 Uhr

: Mittwoch, 30. September 2026 Start 17.00 Uhr Leoben: Mittwoch, 7. Oktober 2026 Start 17.00 Uhr

Mittwoch, 7. Oktober 2026 Start 17.00 Uhr Hartberg: Donnerstag, 8. Oktober 2026 Start 17.00 Uhr

Donnerstag, 8. Oktober 2026 Start 17.00 Uhr Feldbach: Freitag, 9. Oktober 2026 Start 15.00 Uhr