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Ermäßigungen
30 % Ermäßigung auf Tickets für den Fermentations-Workshop
Wann?
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Entdecken Sie die faszinierende Welt der Fermentation. Gemeinsam mit Fermentfreude laden wir zu genussvollen Fermentations-Workshops in ausgewählten Kleine Zeitung Regionalbüros ein. Lernen Sie die Grundlagen der Fermentation kennen und erfahren Sie, wie Sie köstliche Fermente ganz einfach selbst herstellen können. Gemeinsam wird geschnippelt, angesetzt und natürlich auch verkostet. Freuen Sie sich auf viele Tipps, Inspirationen und Genussmomente.
30 % Ermäßigung auf Tickets für den Fermentations-Workshop
Club-Mitglieder zahlen für den Workshop nur 62 Euro statt 89 Euro.
Achtung: Anzahl der Teilnehmer:innen ist limitiert.
Die Kurse finden in diesen Regionalbüros statt:
- Voitsberg: Mittwoch, 30. September 2026 Start 17.00 Uhr
- Leoben: Mittwoch, 7. Oktober 2026 Start 17.00 Uhr
- Hartberg: Donnerstag, 8. Oktober 2026 Start 17.00 Uhr
- Feldbach: Freitag, 9. Oktober 2026 Start 15.00 Uhr
- Villach: Donnerstag, 15. Oktober 2026 Start 16 Uhr
- St. Veit: Freitag, 16. Oktober 2026 Start 15 Uhr
- Spittal: Samstag, 17. Oktober 2026 Start 10:30 Uhr