Kleine Zeitung Logo
Suche
Küste und Meer in Montenegro

Montenegro &#8211; malerisch und ein echter Geheimtipp (c) Adobe Stock

Leserreisen

Europas letzter großer Geheimtipp: Montenegro

Kulturreise
Wann?

.–

Montenegro begeistert mit einer kontrastreichen Landschaft: tief eingeschnittene Fjorde, eine spektakuläre Adriaküste, wilde Hochgebirge und historische Küstenstädte machen das kleine Land zu einem faszinierenden Reiseziel.

Preis

ab 1150 Euro pro Person

Hoteloptionen wie folgt:

Montenegrina Hotel & Spa ****
Doppelzimmer Superior Landblick, Halbpension 1.150 Euro
Einzelzimmer EZ=DZ Superior, Halbpension 1.350 Euro
Hotel Tara ****
Doppelzimmer Standard, Halbpension 1.250 Euro
Einzelzimmer Standard, Halbpension 1.430 Euro
 
Hotel Splendid Conference & Spa Resort ****
Doppelzimmer Superior, Frühstück 1.490 Euro
Einzelzimmer EZ=DZ Superior, Frühstück 2.085 Euro

Highlights

  • Cetinje: Ehemalige Hauptstadt Montenegros mit Schloss von König Nikola I.
  • Njeguši: Besuch des traditionellen Bergdorfs
  • Budva: Mittelalterliche Altstadt, Zitadelle am Meer und Weinverkostung
  • Shkodra (fakultativ): Ausflug nach Albanien mit möglichem Festungsbesuch und Mittagessen mit albanischen Spezialitäten
  • Bucht von Kotor: Bus- und Schifffahrt nach Perast und zur Insel Gospa od Škrpjela
  • Kotor: Besichtigung der historischen Stadt mit ihrer 4,5 km langen Stadtmauer
  • Zusatztermin: 9. bis 14. Mai

Angebot

  • Charterflug Graz – Podgorica – Graz
  • Transfers
  • Nächtigungen/Halbpension im 4-Sterne-Hotel
  • Ausflüge & Besichtigungen inkl. Eintritte lt. Programm
  • örtliche deutschsprachige Reiseleitung, Springer-Reisebegleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel. (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at