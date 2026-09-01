Europas letzter großer Geheimtipp: Montenegro

Montenegro begeistert mit einer kontrastreichen Landschaft: tief eingeschnittene Fjorde, eine spektakuläre Adriaküste, wilde Hochgebirge und historische Küstenstädte machen das kleine Land zu einem faszinierenden Reiseziel.

Preis

ab 1150 Euro pro Person

Hoteloptionen wie folgt:

Montenegrina Hotel & Spa ****

Doppelzimmer Superior Landblick, Halbpension 1.150 Euro

Einzelzimmer EZ=DZ Superior, Halbpension 1.350 Euro

Hotel Tara ****

Doppelzimmer Standard, Halbpension 1.250 Euro

Einzelzimmer Standard, Halbpension 1.430 Euro

Hotel Splendid Conference & Spa Resort ****

Doppelzimmer Superior, Frühstück 1.490 Euro

Einzelzimmer EZ=DZ Superior, Frühstück 2.085 Euro

Highlights

Cetinje: Ehemalige Hauptstadt Montenegros mit Schloss von König Nikola I.

Ehemalige Hauptstadt Montenegros mit Schloss von König Nikola I. Njeguši: Besuch des traditionellen Bergdorfs

Besuch des traditionellen Bergdorfs Budva: Mittelalterliche Altstadt, Zitadelle am Meer und Weinverkostung

Mittelalterliche Altstadt, Zitadelle am Meer und Weinverkostung Shkodra (fakultativ): Ausflug nach Albanien mit möglichem Festungsbesuch und Mittagessen mit albanischen Spezialitäten

Ausflug nach Albanien mit möglichem Festungsbesuch und Mittagessen mit albanischen Spezialitäten Bucht von Kotor: Bus- und Schifffahrt nach Perast und zur Insel Gospa od Škrpjela

Bus- und Schifffahrt nach Perast und zur Insel Gospa od Škrpjela Kotor: Besichtigung der historischen Stadt mit ihrer 4,5 km langen Stadtmauer

Besichtigung der historischen Stadt mit ihrer 4,5 km langen Stadtmauer Zusatztermin: 9. bis 14. Mai

Angebot

Charterflug Graz – Podgorica – Graz

Transfers

Nächtigungen/Halbpension im 4-Sterne-Hotel

Ausflüge & Besichtigungen inkl. Eintritte lt. Programm

örtliche deutschsprachige Reiseleitung, Springer-Reisebegleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel. (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at