Montenegro – malerisch und ein echter Geheimtipp (c) Adobe Stock
Leserreisen
Europas letzter großer Geheimtipp: Montenegro
Wann?
.–
Wo?
Montenegro begeistert mit einer kontrastreichen Landschaft: tief eingeschnittene Fjorde, eine spektakuläre Adriaküste, wilde Hochgebirge und historische Küstenstädte machen das kleine Land zu einem faszinierenden Reiseziel.
Preis
ab 1150 Euro pro Person
Hoteloptionen wie folgt:
Montenegrina Hotel & Spa ****
Doppelzimmer Superior Landblick, Halbpension 1.150 Euro
Einzelzimmer EZ=DZ Superior, Halbpension 1.350 Euro
Hotel Tara ****
Doppelzimmer Standard, Halbpension 1.250 Euro
Einzelzimmer Standard, Halbpension 1.430 Euro
Hotel Splendid Conference & Spa Resort ****
Doppelzimmer Superior, Frühstück 1.490 Euro
Einzelzimmer EZ=DZ Superior, Frühstück 2.085 Euro
Highlights
- Cetinje: Ehemalige Hauptstadt Montenegros mit Schloss von König Nikola I.
- Njeguši: Besuch des traditionellen Bergdorfs
- Budva: Mittelalterliche Altstadt, Zitadelle am Meer und Weinverkostung
- Shkodra (fakultativ): Ausflug nach Albanien mit möglichem Festungsbesuch und Mittagessen mit albanischen Spezialitäten
- Bucht von Kotor: Bus- und Schifffahrt nach Perast und zur Insel Gospa od Škrpjela
- Kotor: Besichtigung der historischen Stadt mit ihrer 4,5 km langen Stadtmauer
- Zusatztermin: 9. bis 14. Mai
Angebot
- Charterflug Graz – Podgorica – Graz
- Transfers
- Nächtigungen/Halbpension im 4-Sterne-Hotel
- Ausflüge & Besichtigungen inkl. Eintritte lt. Programm
- örtliche deutschsprachige Reiseleitung, Springer-Reisebegleitung
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Springer Reisen