Den Weihnachtszauber in Linz und Steyr erleben!

In Linz beginnt's, und das gilt auch für die Weihnachtszeit: Zur Einstimmung auf die festlichen Tage startet die Reise in der Landeshauptstadt, wo bereits seit 1913 die Osterriederkrippe im Linzer Dom lockt.

Preis

489 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 80 Euro

Highlights

Brucknerhaus: Adventsingen des Bachl-Chors mit festlichen Weihnachtsliedern

Adventsingen des Bachl-Chors mit festlichen Weihnachtsliedern Kristallschiff auf der Donau: Schifffahrt mit Abendessen und musikalischer Umrahmung

Schifffahrt mit Abendessen und musikalischer Umrahmung Schloss Greinburg: Einführung in die royalen Weihnachtstraditionen der Coburger Adelshäuser

Einführung in die royalen Weihnachtstraditionen der Coburger Adelshäuser Steyr & Postamt Christkindl: Weihnachtspost mit originalem Christkindl-Stempel aufgeben

Weihnachtspost mit originalem Christkindl-Stempel aufgeben Steyrtal-Museumsbahn: Stimmungsvolle Dämmerfahrt entlang des Nationalparks

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

1 Nacht mit Frühstück im zentralen Motel One am Hauptplatz

Kristallschifffahrt mit 4-Gang-Abendessen und Live-Musik

Adventsingen im Brucknerhaus

Krippenführung im Mariendom Linz

Steyrtal Museumsbahn, Führung & Eintritt im Schloss Greinburg

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

RETTER Reisen

Tel. (03335) 3900

Mail: reisen@retter.at

Web: www.retter-reisen.at