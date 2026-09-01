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Adventmarkt am Hauptplatz in Linz

Zauberhaft: Der Adventmarkt am Hauptplatz in Linz (c) Alex Sigalov

Leserreisen

Den Weihnachtszauber in Linz und Steyr erleben!

Kulturreise
Wann?

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In Linz beginnt's, und das gilt auch für die Weihnachtszeit: Zur Einstimmung auf die festlichen Tage startet die Reise in der Landeshauptstadt, wo bereits seit 1913 die Osterriederkrippe im Linzer Dom lockt.

Preis

489 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 80 Euro

Highlights

  • Brucknerhaus: Adventsingen des Bachl-Chors mit festlichen Weihnachtsliedern
  • Kristallschiff auf der Donau: Schifffahrt mit Abendessen und musikalischer Umrahmung
  • Schloss Greinburg: Einführung in die royalen Weihnachtstraditionen der Coburger Adelshäuser
  • Steyr & Postamt Christkindl: Weihnachtspost mit originalem Christkindl-Stempel aufgeben
  • Steyrtal-Museumsbahn: Stimmungsvolle Dämmerfahrt entlang des Nationalparks

Angebot

  • Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
  • 1 Nacht mit Frühstück im zentralen Motel One am Hauptplatz
  • Kristallschifffahrt mit 4-Gang-Abendessen und Live-Musik
  • Adventsingen im Brucknerhaus
  • Krippenführung im Mariendom Linz
  • Steyrtal Museumsbahn, Führung & Eintritt im Schloss Greinburg

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

RETTER Reisen

Tel. (03335) 3900

Mail: reisen@retter.at

Web: www.retter-reisen.at