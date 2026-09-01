1 / 2
Zauberhaft: Der Adventmarkt am Hauptplatz in Linz (c) Alex Sigalov
Leserreisen
Den Weihnachtszauber in Linz und Steyr erleben!
Wann?
.–
Wo?
In Linz beginnt's, und das gilt auch für die Weihnachtszeit: Zur Einstimmung auf die festlichen Tage startet die Reise in der Landeshauptstadt, wo bereits seit 1913 die Osterriederkrippe im Linzer Dom lockt.
Preis
489 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 80 Euro
Highlights
- Brucknerhaus: Adventsingen des Bachl-Chors mit festlichen Weihnachtsliedern
- Kristallschiff auf der Donau: Schifffahrt mit Abendessen und musikalischer Umrahmung
- Schloss Greinburg: Einführung in die royalen Weihnachtstraditionen der Coburger Adelshäuser
- Steyr & Postamt Christkindl: Weihnachtspost mit originalem Christkindl-Stempel aufgeben
- Steyrtal-Museumsbahn: Stimmungsvolle Dämmerfahrt entlang des Nationalparks
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- 1 Nacht mit Frühstück im zentralen Motel One am Hauptplatz
- Kristallschifffahrt mit 4-Gang-Abendessen und Live-Musik
- Adventsingen im Brucknerhaus
- Krippenführung im Mariendom Linz
- Steyrtal Museumsbahn, Führung & Eintritt im Schloss Greinburg
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
RETTER Reisen